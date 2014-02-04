روسيا تستعين بجمال وحمير وغزلان في عمليات الإنقاذ

طلبت وزارة حالات الطوارئ الروسية ، مواداً غذائية إضافية تكفي لإطعام العناصر الجديدة في فرق الإنقاذ لديها والتي تضم جمالاً وحميراً وغزلاناً.

وأفادت الوكالة الروسية ، إن الوزارة طلبت علفاً وشوفاناً وملحاً وغير ذلك، لإطعام فرق الإنقاذ الجديدة لديها.

وأوضحت بموجب وثيقة بهذا الشأن ، أن المطلوب هو أن تغطي الموازنة الفدرالية ثمن 12 كيلوجرام من القش، وكيلوجرامين من الشوفان و50 جراماً من الملح لكل جمل لديها يومياً.

> كما تطلب يومياً 3 كيلوجرامات من القش، وكيلو من الشوفان، لكل حمار، وكيلو قش ونصف كيلو شوفان لكل غزال.

ويتوجب إطعام كل حيوان خبزاً من القمح و6 كيلوجرامات من نبات يعرف بـ”الأشنة” يومياً ، وتخطط الوزارة أيضاً مع حلول نهاية مارس المقبل، إقامة مراكز للكلاب ، والخيول في مختلف أنحاء روسيا.

وكالات