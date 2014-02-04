صحيفة روسية : موسكو وواشنطن يتفقان على عقد مؤتمر مواز لــ”جنيف ـ2″ يضم السعودية وإيران

ذكرت صحيفة ” كوميرسانت ” الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتجهان لعقد مؤتمر دولي جديد يضاف إلى “جنيف 2″ للتوصل إلى اتفاق بين الدول الإقليمية الكبرى، وبالأخص بين السعودية وإيران، لإنهاء الصراع في سوريا.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية : ” إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اقترح خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة “ميونيخ” الألمانية وضع آلية إضافية لحل الأزمة السورية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية روسية وأمريكية أن المقصود هو تنظيم مؤتمر جديد يوازي “جنيف 2″ بمشاركة خمس دول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا وإيران.

وتؤكد الصحيفة الروسية أن روسيا عبرت عن استحسانها لهذا الاقتراح.. وتلفت ” كوميرسانت ” إلى أن موسكو اقترحت في العام الماضي عقد محادثات إقليمية تضاف إلى المحادثات السورية، غير أن واشنطن رفضت هذا الاقتراح آنذاك.

وتقول الصحيفة : ” الآن عادت واشنطن وبدأت تدعو بنفسها إلى هذا الاقتراح بعدما أسفرت الجولة الأولى من المباحثات المتعلقة بحل الأزمة السورية في إطار مؤتمر “جنيف 2″ عن نتائج وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنها متواضعة ولكنها تبعث على الأمل، بينما عبر المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي عن أسفه، مشيرا إلى أن منظمي “جنيف 2″ لم يحققوا شيئا في الجولة الأولى من المحادثات السورية”.

وتختتم ” كوميرسات ” بالقول : ” ثمة أمل في أن يساعد المؤتمر الموازي المقترح عقده بمشاركة الدول الخمس على تحقيق النجاح خلال الجولة الثانية من مؤتمر “جنيف 2″ ، التي تبدأ في 10 فبراير الجاري”.

أ.ش.أ