أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صحيفة روسية : موسكو وواشنطن يتفقان على عقد مؤتمر مواز لــ”جنيف ـ2″ يضم السعودية وإيران

Google+ Print
صحيفة روسية : موسكو وواشنطن يتفقان على عقد مؤتمر مواز لــ”جنيف ـ2″ يضم السعودية وإيران صحيفة روسية : موسكو وواشنطن يتفقان على عقد مؤتمر مواز لــ”جنيف ـ2″ يضم السعودية وإيران

ذكرت صحيفة ” كوميرسانت ” الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تتجهان لعقد مؤتمر دولي جديد يضاف إلى “جنيف 2″ للتوصل إلى اتفاق بين الدول الإقليمية الكبرى، وبالأخص بين وإيران، لإنهاء الصراع في سوريا.

وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية : ” إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اقترح خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة “ميونيخ” الألمانية وضع آلية إضافية لحل الأزمة السورية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية روسية وأمريكية أن المقصود هو تنظيم مؤتمر جديد يوازي “جنيف 2″ بمشاركة خمس دول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وتركيا وإيران.

وتؤكد الصحيفة الروسية أن روسيا عبرت عن استحسانها لهذا الاقتراح.. وتلفت ” كوميرسانت ” إلى أن موسكو اقترحت في العام الماضي عقد محادثات إقليمية تضاف إلى المحادثات السورية، غير أن واشنطن رفضت هذا الاقتراح آنذاك.

وتقول الصحيفة : ” الآن عادت واشنطن وبدأت تدعو بنفسها إلى هذا الاقتراح بعدما أسفرت الجولة الأولى من المباحثات المتعلقة بحل الأزمة السورية في إطار مؤتمر “جنيف 2″ عن نتائج وصفها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنها متواضعة ولكنها تبعث على الأمل، بينما عبر المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي عن أسفه، مشيرا إلى أن منظمي “جنيف 2″ لم يحققوا شيئا في الجولة الأولى من المحادثات السورية”.

وتختتم ” كوميرسات ” بالقول : ” ثمة أمل في أن يساعد المؤتمر الموازي المقترح عقده بمشاركة الدول الخمس على تحقيق النجاح خلال الجولة الثانية من مؤتمر “جنيف 2″ ، التي تبدأ في 10 فبراير الجاري”.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما