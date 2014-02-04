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تقرير أمريكي: موقف الرئيس السوري بشار الأسد العسكري أصبح أقوى حاليا

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تقرير أمريكي: موقف الرئيس السوري بشار الأسد العسكري أصبح أقوى حاليا تقرير أمريكي: موقف الرئيس السوري بشار الأسد العسكري أصبح أقوى حاليا

إعتبر تقرير أصدره معهد دراسات الحرب في واشنطن أن زيادة القوة العسكرية للرئيس السوري بشار الأسد و”الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) دفع فصائل المعارضة الأخرى إلى الاتحاد وتشكيل الجبهة الإسلامية التي تعتبر الفصيل الأكثر فعالية على الأرض.

وأشار التقرير الذى أورده راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى أن موقف الرئيس السوري بشار الأسد العسكري أصبح أقوى حاليا بالمقارنة مع عام مضى ، وذلك بفضل الدعم العسكري الذي تقدمه روسيا وإيران وحزب الله اللبناني لحكومة دمشق لكن ذلك لن يغير من موازين القوى بسبب لامركزية القيادة لدى قوات المعارضة.

وأوضح التقرير أن قوات الأسد باتت قادرة على شن هجمات على عدة جبهات في آن واحد بعد أن كانت تحاول في مثل هذا الوقت من العام الماضي الحفاظ على الطريق الاستراتيجي الواصل بين دمشق وحمص وسط تقدم كبير وسريع لمقاتلي المعارضة.

وأضاف أن استراتيجية القوات الحكومية التي اعتمدت منذ معركة القصير في أبريل الماضي تتضمن محاصرة المناطق المستهدفة لقطعها عن طريق الإمداد ثم قصفها بشدة قبل الدخول وتطهيرها من المقاتلين المعارضين ومن ثم العمل على الحفاظ عليها عبر نشر الميليشيات فيها.

أ ش أ

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