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مباحث الضرائب تنجح خلال 24 ساعة فى ضبط 22 قضية تهرب ضريبى بقيمة 68 مليون جنيه

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مباحث الضرائب تنجح خلال 24 ساعة فى ضبط 22 قضية تهرب ضريبى بقيمة 68 مليون جنيه مباحث الضرائب تنجح خلال 24 ساعة فى ضبط 22 قضية تهرب ضريبى بقيمة 68 مليون جنيه

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم برئاسة اللواء بلال سعد مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات موسعة لمكافحة جرائم التهرب الضريبى التى من شانها الاضرار بالاقتصاد القومى.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات عن ضبط 22 قضيةتهرب ضريبى مؤيدة مستنديا, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 67 مليونا و816 ألفا و59 جنيها، وفى مجال التهرب الجمركى عن ضبط سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال الضرائب العقارية والملاهى عن ضبط 20 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 16 حكما قضائيا متنوعا …. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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