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استئناف محاكمة مرسي و14 من تنظيم الإخوان في قضية قصر الاتحادية

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استئناف محاكمة مرسي و14 من تنظيم الإخوان في قضية قصر الاتحادية استئناف محاكمة مرسي و14 من تنظيم الإخوان في قضية قصر الاتحادية

مرسى بقفص الإتهام – أرشيفية

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأربعة عشر متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.

وكانت الجلسة تأجلت أول فبراير من أجل تشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الأسطوانات المعروضة خلال الجلسة.

وستعقد المحكمة ثالث جلساتها لنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية قصر الاتحادية”، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وضعت بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسى، وقيادات الإخوان المتهمين في القضية والتي ستعقد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر الأمني أن خطة التأمين سيشترك بها نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتي ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وتأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس، حيث سيتم نقلهم كالمعتاد بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.
> وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من عناصر تنظيم الإخوان إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري.

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