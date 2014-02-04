الأمن العام يضبط 311 قطعة سلاح و4 بؤر اجرامية و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 9 بنادق آلية، وبندقية مششخنة، و12 بندقية غير مششخنة، و8 طبنجات، و48 فرد محلى الصنع، و528 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وطبنجة مستولى عليها من المواقع الشرطية، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و243 قطعة سلاح أبيض، وسجينين هاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير، و4 بؤر إجرامية بمديريتى أمن الدقهلية وأسيوط بهم بندقية آلية، وفرد محلى الصنع و27 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 215 قضية مخدرات ضبط خلالها 5ر240 كجم من مخدر البانجو، و4 كجم من مخدر الحشيش، و233 جم من مخدر الهيروين، و113 جم من مخدر الأفيون، و52 ألفا و252 قرصا مخدرا، وضبط ثلاثة تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 13 حادث سرقة متنوع، و7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 7 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة الى ضبط 2398 دراجة بخارية مخالفة و10 سيارات مبلغ بسرقتها …. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.