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بالفيديو .. ابراهيم عيسى يهاجم ابو الفتوح وحملته : ” انتوا كذابين ومزورين

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بالفيديو .. ابراهيم عيسى يهاجم ابو الفتوح وحملته : ” انتوا كذابين ومزورين بالفيديو .. ابراهيم عيسى يهاجم ابو الفتوح وحملته : ” انتوا كذابين ومزورين

هاجم الاعلامى ابراهيم عيسى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب القوية وحملته الانتخابية قائلا لهم ” يا كذابين يامافقين  ”.

جاء ذلك فى حلة اليوم ببرنامجه ” 25/30 ” على فضائية ” اون تى فى  ”، وقال عيسى ان حملة ابوالفتوح  اتهمت المرشح الرائسى السابق حمدين صباحى بان هناك اجهزة سيادية تقف خلفه لذلك تفوق صباحى على أبوالفتوح فى المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية السابقة “.

واضف عيسى : ” ان حملة ابو الفتوح قالت بكل صفاقة وكذب وتزوير ان هناك اجهزة سيادسة هى التى دعمت حملة حمدين صباحى ” .

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