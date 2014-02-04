إعلانات الطرق.. «القوي» يتحكم في السوق والمتنافسون يتفرجون!

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

إعلانات الطرق صناعة واعدة، ومربحة للمستثمر والمعلن والمشغل الوسيط، ومستقبلها أفضل من حاضرها، وسباق التنافس فيها وصل إلى حد "الاحتكار" أو "الهيمنة" أو "المزايدة" -كل بحسب رأيه-، ولكن الأهم أن الجميع متفق على أن الأنظمة واللوائح التي تحكم هذه الصناعة لا تستجيب لقيمتها وتطوراتها في السوق، ولا حتى متغيراتها المتسارعة بفعل التنمية، وتحديداً مع مشروعات النقل العام (القطارات، الحافلات).

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق الرئيسة في دعم واستثمار إعلانات الطرق، إلاّ أن الحاجة تبدو ملحة لإعاة النظر في طريقة طرح المزايدات على أساس التصنيف أولاً والتأهيل ثانياً، ومدة العقود من خمس إلى عشر سنوات، إلى جانب خلق بيئة تنافسية قائمة على التعددية، من خلال توزيع أعداد اللوحات في مزايدة تضمن مشاركة أكبر عدد من المستثمرين من دون إقصاء، إلى جانب طرح مزايدات جديدة لعدد من المواقع التي لم تحظ باللوحات الإعلانية. "ندوة الثلاثاء" هذا الأسبوع تناقش واقع صناعة إعلانات الطرق في المملكة.

نحتاج إلى تقسيم المزايدات على مرحلتين الأولى: «تصنيف» والثانية: «تأهيل» وزيادة مدة العقود إلى عشر سنوات لتقليل الأرباح

أربعة تنظيمات

في البداية أوضح "عبدالله الصالح" أن هناك أربعة تنظيمات حاكمة لموضوع إعلانات الطرق؛ اثنان منها تتعلق بوزارة الشؤون البلدية والقروية واثنان لهما علاقة بجهات أخرى، مضيفاً أن الأنظمة الحاكمة لإعلانات الطرق هي أولاً ما يتعلق بتحديد المسؤولية والإشراف على أنواع اللوحات الواقعة في المدن وعلى الطرق، وكذلك قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وهذا القرار حدّد مسؤوليات كل وزارة وكل جهة، فيما يتعلق باختصاصها والإشراف على نوع اللوحات سواء داخل المدن أو المطارات أو داخل الملاعب أو المنشآت المغلقة، مبيناً أن التنظيم الثاني الصادر عن الوزارة هو الاشتراطات الفنية للوحات الدعاية والإعلان، وهذا يتعلق بأنواع وسائل الإعلان ومواصفاتها وطريقة تركيبها وتحديد مواقعها وما يتعلق ببنيتها التحتية.

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وأضاف أن التنظيم الثالث هو ما يتعلق بموضوع التعاقد والترسية والطرح، وهذه تحكمها لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، وهذه نظمت آلية المزايدة وآلية الطرح والتعاقد، ذاكراً أن التنظيم الرابع هو نظام المطبوعات والنشر وما يتعلق بالجهات المالكة وآلية الترخيص لها واشتراطات الترخيص وضوابط الإعلان واتفاقه مع القيم الاجتماعية والثقافية والآداب الإسلامية.

لوائح تكيل بمكيالين!

واستدرك "عبدالله الناصري" على حديث "عبدالله الصالح" من وجود لائحتين لم يشر إليهما، ولهما مساس مباشر بموضوع الندوة، وهما (أولاً): لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من مجلس الوزراء، وهي من لوائح الضبط، وهي التي تصدر حرصاً على حقوق الناس وممتلكاتهم، لكنها للأسف أُهملت تماماً وكأن الأمانات غير معنية بها، (ثانياً): لائحة محطات الوقود، وهذه اللائحة توضح جلياً أن الأمانة تكيل بمكيالين، لأن هذه اللائحة طُبقت على المحطات، حيث نُزعت لوحات تلك المحطات بحجة اللائحة بينما الاشتراطات الفنية الصادرة من الوزارة طبقت أيضاً بفترتين تاريخيتين مختلفتين.

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وقال إن تشريعات الإعلان في المملكة أصبح لها أثر مباشر على السوق، ففي عام 1412ه صدر نظام تنظيم اللوحات بمرسوم ملكي، وفي عام 1421ه صدرت الاشتراطات الفنية، وفي عام 1426ه بدأنا مرحلة جديدة، مبيناً أنه بعد صدور النظام في 1412ه نشأت صناعة الإعلان في المملكة، حيث تم افتتاح المؤسسات الخاصة واستوعبت المئات من الموظفين المواطنين، وعندما صدرت الاشتراطات الفنية أضافت بُعداً جديداً للإعلان من حيث الشكل والمقاسات، واستمر الأمر على ذلك حتى عام 1426ه، وبعد هذا العام بدأنا مرحلة جديدة حيث ظهر في الأمانات "مارد استثماري هائل" حرص على وضع "رغبة التاجر" في الحصول على كل شيء، وأدى ذلك إلى نزع عشرات اللوحات، واللوحات الموجودة في المحطات، إضافةً إلى فرض رسوم جديدة لم تكن موجودة في النظام.

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وأوضح "الناصري" أنه على سبيل المثال الآن تُدفع الرسوم مرتين، مرة بحسب نظام صادر عام 1412ه، ويتم توجيه الرسم إلى وزارة المالية، ورسم آخر يزيد عشرة أضعاف يتم دفعها إلى الأمانة بحجج مختلفة وأخرى ملتوية، وكل ذلك على أنقاض المستثمرين، فكم من المؤسسات الصغيرة فشلت وخرجت من السوق؟ وكم موظف فقد وظيفته وأصبح يعتمد على حافز؟ متأسفاً على أن أمانة منطقة الرياض ألغت جميع اللوحات الموجودة في "المولات" وأسطح العمائر واحتكرت مواقع خاصة لها، وبالرغم من ذلك طرحت المواقع الأخرى بشكل لا يقبل القسمة إلاّ على واحد أو اثنين في أضعف الاحتمالات، وأصبح الآخرون يعيشون على الفتات إن وجد!

وعلّق "عبدالله الصالح"، قائلاً: ما يرتبط بلائحة الجزاءات والغرامات؛ فإنني أؤكد أن هذه اللائحة خاصة بضبط المخالفات وليست حاكمة للتنظيم، وإنما المطلوب أن يكون التنظيم قادر على الضبط لعملية الإدارة والتشغيل، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالمخالفات فهناك لائحة مطبقة وممارسة ومضمنة في العقود المبرمة مع المستثمرين المعلنين، كما أن الغرامات واضحة في العقود، لافتاً إلى أن لائحة محطات الوقود هي خاصة بالمحطات من حيث تشغيلها وإداراتها وإنشائها، وليس لها علاقة بقضية الدعاية والإعلان.

د. الريس: أمانة الرياض تستقبل (٢٢٧) مليوناً سنوياً من إعلانات الطرق وهو مبلغ زهيد جداً قياساً بمساحة المدينة وعدد السكان

جهة رقابية

وعن وجهة نظر أمانات المناطق حول اللوائح الداخلية المفسرة لتلك لأنظمة، وجهود المراقبين في السوق، أكد "محمد العقل" على أن أمانة منطقة الرياض تُعد جهة رقابية، وكذلك جهة تطرح بعض المناقصات التي تخص المستفيدين من المستثمرين، مضيفاً أنها تحاول هي والأمانات الأخرى بصفة عامة الاهتمام بإعلانات الطرق على اعتبار أنها استثمار مهم، خاصةً في العقود الاستثمارية، حيث تشكل (40%) من استثمارات أمانة منطقة الرياض، و(30%) بالنسبة لأمانات المناطق الأخرى من حيث الدخل.

وقال: "من هنا يتضح أن هذه الإعلانات تشكّل بالنسبة للأمانات إيراداً عالياً، كما تساعد على تنفيذ المشروعات التي تخص تلك الأمانات"، مؤكداً على أن الأمانات تعاني من عملية ضبط تلك اللوحات ومراقبتها وبالتالي تحاول رفع سعرها، وكذلك تحاول إيجاد الوسائل التسويقية التي تساهم في رفع عقودها وحمايتها مع المستثمرين، لافتاً إلى أن الأمانة في وقت من الأوقات استطاعت أن ترفع عقودها من أرقام كانت متدنية حتى أصبحت الآن جيدة ونتمنى المزيد، ذاكراً أن عقود الدعاية والإعلان في أمانة منطقة الرياض يصل إلى ما يقارب (٢٢٧) مليون ريال سنوياً، ولمدة خمس سنوات قد يصل إلى مليار ريال.

طفرة السوق

وأوضح "محمد الأمين الفال" أن صناعة إعلانات الطرق مقبلة على طفرة كبيرة مع مشروعات النقل العام (القطارات، الحافلات) في بعض المناطق، إلى جانب خطة تطوير مطارات المملكة، مشيراً إلى أن إعلانات الطرق مُصنفة في العالم على أنها المرتبة الثالثة في الإعلان، لكنها الآن أصبحت تتقدم إلى المرحلة الثانية بعد "التلفزيون"؛ نتيجة تراجع الإعلانات الصحفية، مبيناً أن هذه الصناعة في أمس الحاجة إلى تنظيم رسمي، مؤكداً على أنه إذا تمت البُنية القانونية أو التشريعية فإن هناك فرصاً اقتصادية كبيرة واستثمارية في هذا المجال.

طلب مستمر

وأكد "د. عمر الريس" على أن هذه الصناعة في ازدياد مستمر، ولو أخذنا بعض الأرقام نجد أن عدد سكان مدينة الرياض يفوق ستة ملايين نسمة، وهي المدينة الاقتصادية الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستهلاك، ومن حيث الحركة التجارية، مبيناً أن إعلان الطريق يركّز على جذب الانتباه بالنسبة للمستهلك بشكل عام، وتحديداً قائد المركبة، خاصةً إذا علمنا أن هناك ستة ملايين رحلة يومياً تتحرك في طرق مدينة الرياض لعدد أربعة ملايين سيارة يومياً، وهذا العدد مهم جداً بالنسبة للمشرّع والمنفذ، ومهم كذلك للشركات الإعلانية.

وقال إن هذه الصناعة رغم تنامي الطلب عليها، إلاّ أن الخلل لا يزال يشوبها، وتحديداً في عدم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، فإذا نظرنا إلى مدينة الرياض نجد أن الأمانة تستفيد في حدود (٢٢٧) مليون ريال سنوياً في مجال إعلانات الطرق، وهذا المبلغ زهيد جداً؛ قياساً بمساحة المدينة، وعدد سكانها، مُشدداً على أهمية وجود "تكتل قوي" بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال إعلانات الطرق.

تباين واضح

وعلّق "عبدالعزيز بن دايل"، قائلاً: إن هناك تبايناً واضحاً بين جدة والرياض والشرقية من حيث تنوع اللوحات، ومن ناحية التباين في مساحة الأرض، حيث نجد أن مدينة جدة لديها (٤٠٠٠) لوحة على نطاق عمراني (1765 كلم)، وبالنسبة للدمام والخبر نجد فيهما (٣٥٠٠) لوحة على نطاق عمراني (١٣٧١ كلم) وفي الرياض (2600) لوحة على مساحة (٢٤٣٥ كلم)، إضافةً إلى ذلك نجد في الرياض طرقاً رئيسة وفرعية تبلغ حوالي (1600) شارع، وهذا يعني أن هناك لوحة واحدة مقابل كل اثنين كم، مضيفاً أنه على الرغم من أن أجمل العمائر موجودة في الرياض، إضافةً إلى المساحات الشاسعة والأراضي البيضاء التي لدى الأمانة أو لدى التجار، إلاّ أنها لم تستغل، بل تم حرمان التجار وملاك الأراضي من الإعلان على أراضيهم، متأسفاً على ذلك، وهو ما أدى إلى وجود تشوهات كبيرة على طريق الملك فهد، حيث نجد أراضي بيضاء في عاصمة من أكبر عواصم الدول العربية، لافتاً إلى أنه لاحظ لوحات إعلانية كبيرة على العمائر الجميلة في المنطقة الشرقية في الدمام والخبر وكذلك في مدينة جدة، ولم يلحظها في مدينة الرياض، حيث تم تعطيل هذا الأمر؛ بسبب الإجراءات والاشتراطات العقيمة!

مساحة إعلانية

وأكد "محمد بن سويلم" على أن هناك مشكلات ظهرت في عدم توفير المساحات الإعلانية الكافية أمام المعلنين، حيث بات واضحاً سياسة تجفيف السوق لرفع الأسعار والتحكم فيها، مشيراً إلى أن مشكلة التنظيم تتحملها وزارتا الشؤون البلدية والقروية والنقل؛ لأنهما يملكان المرافق الحكومية.

وقال: "لو نظرنا إلى التعاميم السابقة التي أُعدت في هذا الأمر منذ عام ١٤٢١ه نجد أنها لم تكن تغطي الفئات الأولى المحدودة، لهذا نرى أن الجهات المنظمة ومن أجل إعداد وتغيير الأنظمة تحتاج إلى وقت كبير جداً، ولعلكم تعلمون أننا في سلسلة إعداد التنظيمات في القطاع الحكومي نجد المشرّع الأول يطلب من الجهات العليا إعداد الشروط والأنظمة ثم الموافقة عليها"، موضحاً أن النظام ليس فيه خلل، لكن الخلل يكمن في تطبيق النظام، حيث أن هناك نقصا في بعض الأنظمة الإعلانية، ذاكراً أن هناك تطوراً كبيراً في صناعة إعلانات الطرق في العالم إلاّ أنها متأخرة جداً في المملكة، فمنذ عام 1421ه لم نستطع تغطية الفئات الأخرى من الإعلان، لهذا نجد أن التنظيم محصور في فئات محدودة جداً، مبيناً أن الشركات المشغلة لإعلانات الطرق لديها مشكلة من الأمانات في الجانب المتعلق بتطبيق الشروط والأنظمة، متوقعاً أن تكون هناك إعادة نظر في هذه الشروط من أجل توحيدها بما يخدم المشغل والمعلن بعد طرح فئة جديدة غير موجودة.

غموض النظام

وحول انعكاس هذه السياسات والتنظيمات على إعلانات "المولات"، قال "فهد العتيبي": إن "المولات" ظهرت بعد عام 2000م، مضيفاً أن ما أشار إليه الأستاذ "محمد بن سويلم" بشأن التنظيم للوسائل الإعلانية في الطرق هي حقائق ثابتة، وأنها صدرت متأخرة جداً، وأنه حسب موقع الوزارة فإن نظام اللوحات الإعلانية على الطرق صدر عام 1410ه أي متأخرا حوالي (23) عاماً، ولو رجعنا إلى النظام الموجود على موقع الوزارة بالنسبة ل "المولات" فإن الأماكن المغلقة لا يحدد فيها اشتراطات معينة للوحات إلاّ الخاصة بالأماكن المطلة على الشارع، مبيناً أنهم تعرضوا لعدة اشكالات مع الوزارة والأمانات ويأملون إيجاد الحلول لها، لافتاً إلى أن هناك غموضا في النظام، حيث لا يوجد نظام دقيق وواضح ومنشور يراعي المحلات المغلقة إلاّ في نطاق ضيق جداً وهي المطارات والملاعب.

بلديات متفاوتة!

وحول الإشكالات التي تواجههم كمعلنين، أكد "مازن زيدان" على أنهم يعانون من الاحتكار في مدينة الرياض تحديداً، وكذلك يعانون من إدارة البلديات الفرعية، موضحاً: "إذا كان لدي مطعم مثلاً في شمال الرياض وأردت أن أصدر إعلاناً لهذا المطعم، فإنه لابد من أخذ موافقة من بلدية شمال الرياض وفق اشتراطات معينة، ولكن حينما أريد أن أصدر إعلانات في جنوب الرياض أو شرقها أو حتى غربها نجد أن البلديات في تلك المواقع لديها شروط أخرى غير الموجودة في الشمال"، مؤكداً على أن كل بلدية لها نظام مختلف عن البلدية الأخرى، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مناطق الشرقية كالدمام والخبر ومناطق الغربية مثل جدة ومكة والطائف.

إعادة هيكلة القطاع

وأثنى "د. عمر الريس" على ما ذكره "عبدالله الصالح" حول إعادة هيكلة قطاع إعلانات الطرق، مؤكداً على أن الحاجة ماسة لهذه الهيكلة حالياً؛ بسبب أن هذه الصناعة لم تمر إلى الآن بالاحترافية القوية، إلى جانب افتقادها إلى الجمعيات المهنية المتخصصة على غرار الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، وساهمت في اثراء هذا المجال من حيث التشريعات، والتطبيقات والدراسات، مشيراً إلى أن هذه الصناعة في تطور مستمر؛ نتيجة ارتباطها بالتكنولوجيا بدرجة عالية، وجماليات تصميم اللوحات.

كسر الاحتكار.. والمعلومة

وطرح الزميل "خلف العنزي" سؤالاً من شقين، (الأول) عن كسر احتكار السوق من قبل شركة في الرياض وشركتين في جدة، و(الثاني) عن أهمية المعلومة في سوق الإعلان، وأجاب "د. محمد الفال"، قائلاً:"يجب أن نفرق بين الاحتكار وبين قضايا أخرى؛ لأن قضية الاحتكار غير مكتملة الأركان"، مؤكداً على أنه مادام هناك مزايدة ومناقصة؛ فليس هناك احتكار، ولكن ما يجعلنا أن نقول أن هناك احتكاراً هو أن هذه المواقع تُطرح بمبالغ كبيرة؛ لهذا فإن المؤهلين لكسب هذه المناقصة هم أصحاب القدرة الكبيرة إما مالية أو مهنية، مبيناً "هذه القضية تتم بين القوي والضعيف، وهي معركة لابد أن يكسبها القوي"، مشيراً إلى أن اختلاف سعر الإعلان في الدمام عن سعره في الرياض أمر طبيعي؛ لأن سعر الإعلان تحكمه عدة اعتبارات منها عدد السكان، والموقع، ونوع اللوحة.

وأضاف أن صناعة الإعلان في العالم العربي، وفي المملكة بصفة خاصة تمر بمنحنى خطير؛ بسبب عدم توفر المعلومة، ونحن الآن نمر بمرحلة لم يعد ممكناً بيع أي وسيلة خاصة بالإعلان إلاّ بتوفر المعلومة، كما نفتقر إلى بنية تحتية في دراسات السوق الصحيحة، متمنياً إعادة اللجنة الوطنية للإعلان الذي كان مقرها في مجلس الغرف، وفتح حوار مباشر مع وزارة البلديات كما كان في السابق.

المزايدات والأملاك الخاصة

وطرح الزميل "خالد الربيش" عدة تساؤلات عن تقييم القيمة الحقيقية للمزايدات، وسبب رفض الإعلان في الأملاك الخاصة، وتحديداً على واجهات أبراج المباني، وتعثّر مشروع الإعلان على الجسور والانفاق بمدينة الرياض، واستثمار الإعلان على الطرق الرئيسة بين المدن، إلى جانب سؤالٍ عن الدور الاجتماعي لأمانات المناطق في دعم الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال السماح لهم ب "الإعلان التوعوي" مجاناً، أو الدعم المادي باقتطاع جزء من مبالغ هذه العقود ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للأمانة.

واتفق "د. محمد الفال" مع الزميل "خالد الربيش" بضرورة أن يكون هناك تقييم دقيق لعملية المزايدات، وتصنيف المشاركين، وتأهيلهم، ثم وضع المواصفات الفنية والإدارية والمالية قبل طرح المزايدة.

وأوضح "عبدالله الصالح" أن عام ١٤٢٦ه كان هو المنحنى الذي أثّر على سوق الإعلان، حيث صدر التشريع من الوزارة لوقف الإعلان في المواقع الخاصة، وعلى الأسطح؛ لأن تلك الإعلانات تسببت في تشويه صورة المدينة، كما تسببت كذلك في الحوادث ومخالفات الطرق، وأثّرت على أسطح المباني، ووقعت حوادث كثيرة في الرياض وغيرها، مشيراً إلى أن هناك مبانٍ قيمة تأجير اللوحات الإعلانية فيها يفوق قيمتها، ولم تستطع الأمانات وقتها السيطرة على الوضع، ونتيجة لذلك تم إيقاف الإعلانات في الممتلكات الخاصة في الرياض وبعض المدن لتقويم الوضع وفق دراسة تُعدها الوزارة حالياً، مؤكداً على أن هناك كثيرا من الطلبات التي تُقدم إلينا من أجل الإفادة من الأراضي الخاصة والأبراج السكنية والإدارية، وهو ما ستكشف عن تفاصيله تلك الدراسة، بما يحقق مصلحة الجميع.

وأشار "محمد العقل" إلى أن أمانة منطقة الرياض تستخدم الجسور بصفة ع

شبكةعيونالإخبارية

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