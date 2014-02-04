مجلس الوزراء يقر تعديل نظام المنافسة وإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار بوزارة الإسكان، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. وأقر المجلس تعديل عدة مواد في نظام المنافسة بحيث يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (10 %) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، مع تغليظ العقوبة في حال استمرار المخالفة. إلى ذلك؛ استقبل سمو ولي العهد في مكتبه بقصر اليمامة أمس كبير المستشارين العسكريين البريطانيين لشؤون الشرق الأوسط الفريق سايمون ميول. وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.