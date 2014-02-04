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محافظة أسوان تستقبل 2500 سائح من المصريين والأجانب

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استقبلت محافظة أسوان، مساء الإثنين، 33 فندقًا سياحيًا عائمًا قادمة من محافظة الأقصر تقل نحو 2000 شخص من الزائرين المصريين من الرحلات الداخلية بجانب 500 من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة أسوان، إن هؤلاء السائحين الأجانب والزائرين المصريين من المقرر أن يقوموا بزيارات للمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، منها معابد كوم أمبو، وفيلة، والحديقة النباتية، والسد العالي، حيث تستغرق زيارتهم للمحافظة 3 أيام.

وأضاف المصدر أن 10 فنادق سياحية عائمة غادرت أسوان، الإثنين، متجهة إلى الأقصر عقب انتهاء زيارتها لأسوان، حيث تقل 1000 زائر من المصريين.

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