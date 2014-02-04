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بان كي مون يتابع الوضع عن كثب في تايلاند

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بان كي مون يتابع الوضع عن كثب في تايلاند بان كي مون يتابع الوضع عن كثب في تايلاند

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم إن بان كي مون يواصل متابعته عن كثب للتطورات الجارية في تايلاند.

وأعرب الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي مساء اليوم بتوقيت نيويورك- أنه في الوقت الذي يدرك فيه بان كي مون حجم تعقيدات الموقف في تايلاند، وان البعض اختار عدم المشاركة في الانتخابات، إلا أنه يشعر بالقلق ازاء عدم قدرة عدد من أفراد الشعب التايلاندي من ممارسة حقهم في التصويت.

وأعاد بان كي مون التأكيد علي دعوته لبضرورة حل الخلافات السياسية من خلال الحوار وبما يحقق مصلحة الشعب التايلاندي.

وقال بان كي مون في البيان إن ” أي إجراءات تقوض العمليات الديمقراطية وتعيق الحق الديمقراطي للشعب التايلاندي لا يمكن التغاضي عنها”.

وحث الأمين العام العام جميع التايلانديين والقادة السياسيين على وجه الخصوص علي التحرك نحو حل سياسي يقوم على الحوار والتوافق واحترام المبادئ الديمقراطية.

أ ش أ

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