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مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط المتهم بقتل اخوانى بسبب خلافات سياسيه

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مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط المتهم بقتل اخوانى بسبب خلافات سياسيه مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط المتهم بقتل اخوانى بسبب خلافات سياسيه

ارشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية بمركز منيا القمح بالشرقية من ضبط المتهم بقتل احد اعضاء جماعة الاخوان بقرية كفر الزقازيق بعد وقوع الحادثة بساعتين بسبب خلافات سياسيه على ” مرسى والسيسى “.

تلقى العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية اخطارًا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية مفاده مصرع ” عبد القادر الزلبانى , مقيم كفر الزقازيق بدائرة المركز , واحد قيادات الأخوان بالقرية , اثر تلقيه طلقه على يد احد جيرانه ويدعى ” شوقى الخواص ” من طبنجة 9 م بعد وقوع مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سياسية على الرئيس المعزول محمد مرسى , المشير عبد الفتاح السيسى .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية بمركز منيا القمح برئاسة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث المركز , والنقيب مصطفى خطاب والنقيب عبد المنعم علاء , والنقيب عمر زتون معاونو المباحث , بالتعاون مع مجموعات قتالية وتم ضبط المتهم ” شوقى الخواص ” القاتل , وبحوزته طبنجة 9 م وطلقتين لذات العيار .

جارى تحرير المحضر والعرض على النيابة برئاسة المستشار مصطفى صلاح وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح لمباشرة التحقيقات .

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