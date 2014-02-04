أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خطوات بسيطة تزيد من جمالك

Google+ Print
خطوات بسيطة تزيد من جمالك خطوات بسيطة تزيد من جمالك


> لتوسع العينين

اذا لم يكن لديك وقت لوضع الماكياج استعملي الماسكرا..لأنها الوحيدة التي تزيد من توسيع حجم العين وتألقها

الماسكرا
> عند انتهائها ممكن نعيد استعمالها عن طريق تبليل فرشاة تمشسط الرموش و بالماء قليلا ونرجعها للعبوة مع تحريكها بلطف

تقليل من حجم الأنف الكبير
> ضرب الأنف بلمسات خفيفه من البلاشر(بودرة حمرة الخدود) على الجانبين ولتعديل مظهر الأنف الطويل مرري البلاشر على القسم العلوي من الجبهة وعلى جانبي الذقن

تغطية البثور
> نضع القليل من معجون الأسنان عليها طوال الليل، وفي الصباح يسهل التخلص منها بحيث انها تجف.

الأظافر
> يستحسن استخدام الألوان الفاتحة والشفافة،،لكي تزيد تألق يديك

العطر
> لبقاء العطر مدة اطول نقوم بدهن المنطقه المراد تعطيرها ب (فازلين( بطبقة رقيقه منه وثم رشها بالعطرالمراد

ملئ فراغات الحاجبين
> إستعمال بفرشاة صغيرة،،ظل العيون الغامق وأيضا لتحديد العيون.

قشرالبرتقال
> تستهيني برميه بعد الأكل بل أفركي به بشرتك ويديك فهو يزيل الخشونة والتشققات ويطري الجلد.

قشر الليمون
> يزيل السواد وينعم البشرة وكمادة قابضه للمسا ومفيدة للبشرة الدهنيه،،ومضاد للنمش وبقع الوجه حيث انه يساعد على إخفائها ودعك الأسنان بها بصورة مستمرة يزيل الأصفرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا