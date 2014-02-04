خطوات بسيطة تزيد من جمالك



> لتوسع العينين

اذا لم يكن لديك وقت لوضع الماكياج استعملي الماسكرا..لأنها الوحيدة التي تزيد من توسيع حجم العين وتألقها

الماسكرا

> عند انتهائها ممكن نعيد استعمالها عن طريق تبليل فرشاة تمشسط الرموش و بالماء قليلا ونرجعها للعبوة مع تحريكها بلطف

تقليل من حجم الأنف الكبير

> ضرب الأنف بلمسات خفيفه من البلاشر(بودرة حمرة الخدود) على الجانبين ولتعديل مظهر الأنف الطويل مرري البلاشر على القسم العلوي من الجبهة وعلى جانبي الذقن

تغطية البثور

> نضع القليل من معجون الأسنان عليها طوال الليل، وفي الصباح يسهل التخلص منها بحيث انها تجف.

الأظافر

> يستحسن استخدام الألوان الفاتحة والشفافة،،لكي تزيد تألق يديك

العطر

> لبقاء العطر مدة اطول نقوم بدهن المنطقه المراد تعطيرها ب (فازلين( بطبقة رقيقه منه وثم رشها بالعطرالمراد

ملئ فراغات الحاجبين

> إستعمال بفرشاة صغيرة،،ظل العيون الغامق وأيضا لتحديد العيون.

قشرالبرتقال

> تستهيني برميه بعد الأكل بل أفركي به بشرتك ويديك فهو يزيل الخشونة والتشققات ويطري الجلد.

قشر الليمون

> يزيل السواد وينعم البشرة وكمادة قابضه للمسا ومفيدة للبشرة الدهنيه،،ومضاد للنمش وبقع الوجه حيث انه يساعد على إخفائها ودعك الأسنان بها بصورة مستمرة يزيل الأصفرار.