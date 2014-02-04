الإعلان الثالث لمسلسل مهند وإيلين يحبس أنفاس الملايين

تواصل قناة ستار التركية بذكاء ترويج المسلسل الجديد "سيد كورت وشورى" لبطليه كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وفرح زينب عبدالله الشهيرة بإيلين، والذي ستبدأ في بثّ حلقاته الأولى في مطلع شهر مارس (آذار) المقبل أسبوعياً.

فقد شهد بثّ إعلانه الترويجي الثالث على شاشتها نجاحاً هائلاً، فاق نجاح بثّ إعلانه الأول الذي وصل عدد متابعيه إلى التسعة ملايين قبل أسابيع.

أما إعلانه الجديد فقد حبس أنفاس ملايين المعجبين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت حوله آلاف التعليقات الإيجابية الشغوفة بمتابعة أخباره وإعلاناته وتنتظر عرضه بشوق كبير.

ويظهر فيه مهند قادماً كضابط وسيم على صهوة حصانه الأبيض مقتحماً طريقه وسط الغابات الخضراء، ليلتقي حبيبته النبيلة الحسناء شورى. فيحملها على حصانه ويتعانقان تحت الشمس بدون رقابة أحد من عائلتيهما أو أعداء حبهما الذي تندلع نيرانه في قلبيهما، وسط نيران حرب الثورة الروسية البلشفية في حقبة العشرينيات من القرن الماضي، ويواجه حبهما الكبير الكثير من العقبات والمشاكل والأخطار وسط حرب عسكرية لا ترحم وقلوب قاسية لا تعرف ما هو الحب.

وتتوقع مصادر صحفية تركية أن يحقق هذا العمل نسبة مشاهدة أعلى من مسلسل كيفانش تاتليتوغ الأخير "عودة مهند" الذي حقق بموسميه نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وشهدت القنوات العربية في عام 2013 تقدماً كبيراً في عرض الدراما التركية وبالأخص قناة MBC التي عرضت ثلاثة أعمال تركية بالتزامن مع عرضها في تركيا.

فهل ستفعل الأمر ذاته في مسلسل "سيد كورت وشورى" الجديد خاصةً وأنها أول قناة انفردت بعرض كل أعمال كيفانش تاتليتوغ الجديدة باستثناء مسلسله الأخير "عودة مهند"؟