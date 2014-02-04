هيفا وهبي على قائمة أجمل نساء العالم

حلٌت النجمة هيفا وهبي في المرتبة 24 ضمن لائحة أجمل ثلاثين امرأة في العالم لعام 2014-2013 في إستفتاء شعبي نشره موقع Hollywoodbuzz.
وتم التصويت على هذا الإستفتاء من قبل حوالي 4 ملايين شخص حول العالم، حيث أن الأسماء الواردة في اللائحة تم إختيارها من قبل الناس، وهي تشمل النساء الاقوى، الاذكى، الاشهر، الاجمل، الانجح والاكثر اثارة بين النساء في العالم.
وضمن القائمة سبقت النجمة اللبنانية هيفا وهبة النجمة العالمية Beyonce حيث جأت الأخيرة في المرتية الـ25، أما المرتبة الأولى كانت من نصيب الممثلة الإيطالية Monica Bellucci، والمرتبة الثانية احتلتها العارضة Kate Upton، وتأتي الممثلة Angelina Jolie في المرتية الثالثة.
المراتب الـ30 التي تضمنتها القائمة :
1. Monica Bellucci
2. Kate Upton
3. Angelina Jolie
4. Aishwarya Rai Bachchan
5. Irina Shayk
6. Meryem Uzerli
7. Charlize Theron
8. Amber Heard
9. Rihanna
10. Scarlet Johansson
11. Megan Fox
12. Adriana Lima
13. Halle Berry
14. Eva Mendes
15. Miranda Kerr
16. Katy Perry
17. Amanda Seyfried
18. Olivia Wilde
19. Mila Kunis
20. Kristen Stewart
21. Kim Kardashian
22. Jennifer Lawrence
23. Taylor Swift
24. Haifa Wehbe
25. Beyonce
26. Candice Swanepoel
27. Jessica Alba
28. Anne Hathaway
29. Deepika Padukone
30. Fan Bingbing
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