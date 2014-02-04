هيفا وهبي على قائمة أجمل نساء العالم

حلٌت النجمة هيفا وهبي في المرتبة 24 ضمن لائحة أجمل ثلاثين امرأة في العالم لعام 2014-2013 في إستفتاء شعبي نشره موقع Hollywoodbuzz.

وتم التصويت على هذا الإستفتاء من قبل حوالي 4 ملايين شخص حول العالم، حيث أن الأسماء الواردة في اللائحة تم إختيارها من قبل الناس، وهي تشمل النساء الاقوى، الاذكى، الاشهر، الاجمل، الانجح والاكثر اثارة بين النساء في العالم.

وضمن القائمة سبقت النجمة اللبنانية هيفا وهبة النجمة العالمية Beyonce حيث جأت الأخيرة في المرتية الـ25، أما المرتبة الأولى كانت من نصيب الممثلة الإيطالية Monica Bellucci، والمرتبة الثانية احتلتها العارضة Kate Upton، وتأتي الممثلة Angelina Jolie في المرتية الثالثة.

المراتب الـ30 التي تضمنتها القائمة :

1. Monica Bellucci

2. Kate Upton

3. Angelina Jolie

4. Aishwarya Rai Bachchan

5. Irina Shayk

6. Meryem Uzerli

7. Charlize Theron

8. Amber Heard

9. Rihanna

10. Scarlet Johansson

11. Megan Fox

12. Adriana Lima

13. Halle Berry

14. Eva Mendes

15. Miranda Kerr

16. Katy Perry

17. Amanda Seyfried

18. Olivia Wilde

19. Mila Kunis

20. Kristen Stewart

21. Kim Kardashian

22. Jennifer Lawrence

23. Taylor Swift

24. Haifa Wehbe

25. Beyonce

26. Candice Swanepoel

27. Jessica Alba

28. Anne Hathaway

29. Deepika Padukone

30. Fan Bingbing

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