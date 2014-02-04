المعارضة فى أوكرانيا يعتزمون السعى لإجراء تعديلات دستورية لاضعاف سلطة الرئيس

أكد زعماء المعارضة في أوكرانيا اليوم الاثنين اعتزامهم السعي لإجراء تعديلات دستورية بغرض إضعاف سلطات الرئيس.

وذكرت شبكة”فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن زعماء المعارضة سيطرحون هذه التعديلات الدستورية للمناقشة يوم غد داخل البرلمان الأوكرانى، فيما يواصل المتظاهرون المعارضون للحكومة البقاء داخل المخيمات بوسط كييف.

وصرح آرسينى ياتسنيوك زعيم المعارضة الأوكرانية بان التعديلات الدستورية المنتظرة من شأنها إلغاء السلطات الديكتاتورية للرئيس، وإعادة الحكم إلى الشعب الأوكراني.

وكانت وزارة العدل الأوكرانية قد أعلنت مؤخرا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديلات الدستورية، غير أنها لم تتطرق إلى أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات اندلعت في أوكرانيا قبل شهرين إثر إعلان الحكومة اعتزامها التراجع عن خطة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي تردد أنها تأتي نتيجة لضغوط من روسيا.

أ ِش أ