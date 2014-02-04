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صالح جمعة يسهم في دخول ماديرا للمربع الذهبي

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صالح جمعة يسهم في دخول ماديرا للمربع الذهبي صالح جمعة يسهم في دخول ماديرا للمربع الذهبي

شارك صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا في المباراة التي فاز بها فريقه على فيتوريا جيماريش 2-1 يوم الاثنين.

وحل ناسيونال ضيفا على جيماريش في اطار مباريات الجولة 17 من الدوري البرتغالي.

وجلس جمعة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 56، فيما غاب علي غزال عن اللقاء بسبب حصوله على خمس بطاقات صفراء.

وسجل كلاوديمير هدف التقدم لماديرا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وتعادل توماني لفيتوريا في الدقيقة 32.

واستطاع روندون تسجيل هدف قاتل لماديرا بعدما شارك جمعة في بداية الهجمة قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء.

وارتفع رصيد ماديرا إلى 28 نقطة في المركز الرابع.

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