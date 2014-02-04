اليوم.. نقيب الفلاحين ووزير المالية يناقشان مشكلات الفلاح الزراعية

يلتقى أسامة الجحش نقيب النقابة العامة للفلاحين، يرافقه وفد من ممثلى النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء، بالدكتور أحمد جلال وزير المالية، حيث يتم بحث مشاكل الفلاحين المالية من ضرائب ورسوم، وغيرها من المبالغ التى يتحملها الفلاح، وعلى رأسها ضريبة الأطيان الزراعية.

وقال أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، إنه سوف يتم بحث كافة مشاكل الفلاح مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والتى تكون الوزارة طرفاً فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى تنتهى معاناة الفلاح المصرى.

وأشار الجحش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", أمس الاثنين, أنه تم تحديد الموعد بعد أن ترددت أنباء من قبل عن رفع التقدير العام لضريبة الأطيان الزراعية بواقع 10 أمثال، مؤكدًا أن لا يجب إصدار أى قرار يتعلق بالفلاح قبل مراجعة النقابة العامة للفلاحين.