مسئول أممي يؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد هيرفيه لادسوس أكد اليوم على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير، وعناصر المقاومة المسلحة بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار.

وأضاف المتحدث الرسمي – في المؤتمر الصحفي اليومي – “إن هيرفيه لادسوس اجتمع في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم مع الرئيس سلفاكير، حيث أكد لرئيس جنوب السودان على أهمية منح الأولوية لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه بين الطرفين في 23 يناير الماضي”.

ونقل المتحدث الرسمي عن لادسوس تأكيده استمرار دعم الأمم المتحدة لعملية الوساطة التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “ايجاد” بين طرفي الأزمة في جنوب السودان.

ونوه نسيركي إلى أن لادسوس –الذي يقوم حاليا بزيارة إلى جنوب السودان تنتهي غدا الثلاثاء- عقد اجتماعا مساء اليوم مع موظفي بعثة الأمم المتحدة في جوبا، وقال إن رئيس عمليات حفظ السلام أشاد بقرار بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان فتح أبوابها للمدنيين الفارين من أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ 15 ديسمبر الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي أن اعتراضات ألأمم المتحدة لا تزال سارية بشأن التهديدات والعراقيل التي يواجهها موظفو البعثة الأممية من قبل طرفي الأزمة الحالية في جوبا.

أ ش أ