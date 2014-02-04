Angelina Jolie تصاب بانهيار عصبي

أصيبت النجمة Angelina Jolie بانهيار عصبي بعدما قام حبيبها Brad Pitt بمدح الممثلة المكسيكية التي شاركته في فيلمه "12 Years a Slave".

وحسب موقع "أنا زهرة" جاء هذا المديح للنجمة Lupita Nyong'o ذات الأصول الكينية، من قبل Pitt أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز "Producers Guilt"، حيث صرح بأنها مميزة جدا،ً وشدد أنه سيكون لها الكثير من الأعمال المميزة في المستقبل، في هذا الوقت كانت Jolie في استراليا تصور فيلمها الجديد "Unbroken".

وعند عودتها تواجهت Jolie مع Pitt وأعربت عن غضبها الشديد وإستيائها لهذا المديح، وقالت له "كان ينقص أن تعبّر عن حبك لها أمام العالم كله".

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