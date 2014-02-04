آلاف المواطنين يقبلون على معرض «توظيف» في يومه الأول

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أمس رسميا معرض "توظيف" في أبوظبي، المعرض الرائد على مستوى الدولة في قطاع التوظيف والتوطين، وتفقد أجنحة المعرض واطلع على ما تعرضه من فرص وظيفية للمواطنين، حيث توجه الآلاف من المواطنين الإماراتيين إلى المعرض بحثا عن فرصة وظيفية لهم في القطاعات الحكومية والمالية والصيرفة والتأمين والتجزئة والسياحة والضيافة والطاقة والصناعة والإعلام والدفاع والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والنقل اللوجستي.

بدوره طرح مجلس أبوظبي للتعليم نحو 1100 وظيفية شاغرة لمعلمين وإداريين مواطنين خلال مشاركته في معرض توظيف، وذلك في اطار جهود المجلس لتعزيز التوطين في القطاع التعليمي واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تتمتع بقدرات ومهارات متميزة تساهم في تنفيذ استراتيجية التعليم وبناء جيل مبدع قادر على دفع عجلة التنمية.

ويوفر معرض توظيف، والذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 5 فبراير الآلاف من الفرص الوظيفية المقدمة من أكثر من 100 شركة حكومية وخاصة مشاركة في المعرض.

وتأتي انطلاقة المعرض في الوقت الذي حث فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمضاعفة التوطين في القطاع الخاص في الإمارات. وكان سموه قد أطلق على العام 2013 اسم عام التوطين، والآن يتطلع سموه لمضاعفة أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص وتوفير أعداد أكبر من الوظائف للشباب الإماراتيين.

فرصة للتواصل

وفي هذا السياق، صرحت حياة جماعي، مديرة معرض توظيف، قائلة: "يشكل معرض توظيف فرصة للشركات للتواصل وجها لوجه مع الموظفين المستقبليين المحتملين. يمكن للشركات عقد المقابلات مباشرة على أرض المعرض وتوظيف الأنسب لهم". وأضافت: "خلال السنوات القليلة الماضية، لعبت حكومة دولة الإمارات دورا أساسيا وهاما في توطين الوظائف في القطاع الخاص. ونحن سعداء بأن معرضا مثل معرض توظيف يمكنه دعم مبادرات التوطين الحكومية".

ويتوجه الآلاف من المواطنين الإماراتيين إلى معرض توظيف هذا العام بحثا عن فرصة وظيفية لهم في القطاعات الحكومية والمالية والصيرفة والتأمين والتجزئة والسياحة والضيافة والطاقة والصناعة والإعلام والدفاع والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والنقل اللوجستي.

وحول مشاركتهم في معرض توظيف، صرحت حمدة الشمالي، مدير أول توطين الوظائف وتوظيف المواهب الإماراتية في بنك "اتش أس بي سي"، قائلة: "من الضروري بالنسبة لنا في "أتش أس بي سي" المشاركة في معرض متخصص بتوفير الوظائف للمجتمع المحلي. جذورنا متعمقة في الإمارات، وتطوير الوظائف وتوطينها هو أساس استراتيجية البنك طويلة الأمد".

وتابعت: "مشاركة "اتش اس بي سي" في معرض توظيف دعوة للخريجين من الإماراتيين الباحثين عن الوظائف لزيارة منصتنا في المعرض وسماع المزيد حول الفرص الوظيفية المتوفرة لهم".

ويقام معرض توظيف بدعم من كل من، القيادة العامة للقوات المسلحة، الراعي التيتانيوم، بنك ابوظبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي، الرعاة البلاتينيين، والرعاة الذهبيين، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، أدنوك، دائرة الشؤون البلدية، والذين جميعهم يوفرون وظائف للإماراتيين وفرص عمل طويلة الأمد.

ويفتتح المعرض، والذي يقام بتنظيم من إنفورما للمعارض، أبوابه يوميا من 10 صباحا وحتى 7 مساء، في حين خصصت الفترة من 10 صباحا وحتى 1:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 4 فبراير للنساء فقط. يتوجب إبراز هوية شخصية عند الدخول ولن يسمح بدخول من هم دون 18 سنة. يمكن التسجيل المسبق للحضور عبر الرابط www.tawdheef.ae.

1100 وظيفة

ويسعى مجلس أبوظبي للتعليم من خلال المعرض لاستقطاب (1000) من المعلمين المواطنين في (27) تخصصا تدريسيا، وتتركز حاجة المجلس في تخصص رياض الأطفال ومعلم مجال (التربية الاسلامية واللغة العربية) ومعلمي اللغة العربية وكذلك المعلمين القادرين على تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية، وستكون التعيينات للمتقدمين ما بين تعيين مباشر طبقا للاحتياجات السنوية أو احلال كبديل عن المعلمين الذين يغادرون الميدان.

هذا بالإضافة الى طرح المجلس نحو (100) وظيفة ادارية للمواطنين في عدد من قطاعاته في مقره الرئيسي، اهمها قطاع العمليات المدرسية وقطاع التعليم العالي وقطاع العمليات المساندة وقد تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس www.adec.ac.e.

برنامج التوطين

وأوضح محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، أن المجلس يوفر فرص عمل جاذبة ومتميزة تضمن التطور المهني المستمر للمعلمين من خلال إتاحة العديد من فرص التطوير الذاتي بما يعد فرصة لتطبيق نموذج تعليمي حديث ومتطور، إذ يعمل المجلس على توطين وظائف التدريس وذلك بالتركيز على زيادة نسبة المعلمين المواطنين.

لافتا إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تهدف إلى ان تكون مؤسسة يحتذى بها في نجاح برنامج التوطين والسعي نحو تطوير مستوى الكوادر المواطنة بصورة مستدامة، ويعتبر هذا المعرض فرصة للتعرف على الراغبين في الانضمام للعمل في الميدان التربوي.

وأضاف الظاهري أن المجلس اعتمد مؤخرا الهيكل التنظيمي الجديد وهيكل الرواتب للمدارس الحكومية في إمارة أبوظبي الذي يحقق رؤية شاملة لتطوير النظام المدرسي والكوادر البشرية العاملة في المدارس، حيث ساهم الهيكل الجديد في استحداث ورصد مجموعة من الوظائف الجديدة.

مصرفيون

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جناح بنك الخليج الأول، وكان في استقباله عبد الرحمن صقر، نائب رئيس أول، ورئيس قسم التوطين في البنك، والذي أطلع معاليه على أهداف مشاركة البنك في هذا المعرض.

ويهدف بنك الخليج الأول خلال مشاركته في هذا المعرض إلى تعريف مواطني الدولة بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع المصرفي والمالي، وعرض كافة المعلومات الخاصة ببرامج التدريب المختلفة ومبادرات التوطين التي يوفرها البنك لمواطني دولة الإمارات. كما سيقوم موظفو البنك خلال فعاليات المعرض بتحديد المرشحين المحتملين وإجراء مقابلات أولية معهم لملء الوظائف الشاغرة في مختلف إدارات البنك والمشاركة في برامج التدريب التي يقدمها.