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مباشر - تشيلسي 1-0 سيتي .. هدف صاروخي لإيفانوفيتش وصلاح احتياطيا

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مباشر - تشيلسي 1-0 سيتي .. هدف صاروخي لإيفانوفيتش وصلاح احتياطيا مباشر - تشيلسي 1-0 سيتي .. هدف صاروخي لإيفانوفيتش وصلاح احتياطيا

ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة قمة الجولة 24 بين مانشستر سيتي وتشيلسي يوم الاثنين.

ويجلس محمد صلاح نجم منتخب على مقاعد بدلاء تشيلسي.

صلاح يجاور أوسكار وفرانك لامبارد وديمبا با وجون أوبي ميكيل وأشلي كول على مقاعد البدلاء.

فيما يلعب الرباعي إدين آزار وويليان وراميرس ونيمانيا ماتيتش بشكل أساسي خلف المهاجم صامويل إيتو.

ويضغط سيتي على تشيلسي هجوميا منذ بداية المباراة، لكنه كاد أن يستقبل هدفا من الثنائي البرازيلي ويليان وراميرس في الدقيقة 28 لولا براعة جو هارت.

وسجل برانسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي هدفا صاروخيا لتشيلسي في الدقيقة 32.

وكاد إيتو أن يضيف الهدف الثاني لتشيلسي قبل نهاية الشوط الأول لكن العارضة منعته من ذلك.

تابع تفاصيل المباراة والتشكيل من هنا

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