بيكيه: علاقتي مع جوارديولا كانت متقلبة

برشلونة، (إفي): اعتبر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أن مدرب فريقه السابق، بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، يعد الأفضل في الوقت الحالي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن علاقته معه كانت "متقلبة".

وقال بيكيه في حوار مع مجلة (جوت داون) بخصوص الشائعات التي قالت أن جوارديولا رحل عن البرسا بسبب رفض ادارة النادي التخلي عن اللاعب كما طلب، انه أمر يجب أن يرد المدرب الكتالوني عليه بنفسه.

وأضاف اللاعب "لم يخبرني أحد بهذا الأمر، لذا لا أعرف اذا ما كان الأمر صحيحا أم لا"، مشيرا إلى أن جوارديولا ساعده على تفهم كرة القدم بصورة أفضل.

وأردف بيكيه "المدربون يقولون لك افعل هذا ولا تفعل ذلك، أما بيب فيقول لك لماذا، يخبرك بالسبب، جوارديولا ساعدني على تفهم هذه الرياضة، هذا شيء لا يمكنني نسيانه، إنه الأفضل".

وأكمل المدافع "علاقتي مع جوارديولا في النهاية كانت متقلبة"، ولكنه رفض اعطاء المزيد من التفاصيل عن الأمر وتابع "أفضل أن أتذكر الأشياء الجيدة، وهي كثيرة، لقد ترك جوارديولا في كل واحد منا ميراثا، وطريقة لفهم كرة القدم لا نزال محتفظين بها".

وأشار اللاعب من ناحية أخرى إلى أن الفريق تأثر بصورة كبيرة بالانتكاسة التي حدثت للمدرب السابق تيتو فيلانوفا بمرض السرطان، معتبرا أنه لو كان أي فريق آخر لما تحمل الأمر.

وعن خيراردو تاتا مارتينو المدرب الحالي للفريق قال "إنه شخص ذكي للغاية، يعيش كرة القدم، لا يتعصب على أقل سبب، إنه مدرب صاحب وجهة نظر".

وكرر بيكيه تصريحاته السابقة بخصوص رغبته في أن يصبح رئيسا للبرسا في يوم من الأيام

وأضاف "حينما كان عمري 10 سنوات كانت لدي رغبة في أن أصبح لاعب وتحقق الأمر، ولذا فلا يوجد شيء بعيد".