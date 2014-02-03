أبو الفتوح: لن أترشح لرئاسة الجمهورية

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديه دوافع للترشح.

وأكد أبو الفتوح، خلال لقائه في برنامج “مصر الجديدة” على قناة الحياة 2، أن الفترة الحالية تحتاج إلى رئيس يتفق عليه الشعب المصري بجميع فئاته، ليحقق مطالب الثورة.

وتعجب رئيس حزب مصر القوية من تناول الإعلام لقائه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قائلا: “ده لقاء طبيعي بين أي أثنين سياسيين وتناول الحوار الأوضاع الحالية للبلاد”.

وأضاف أنه فخور بانتمائه إلى الدين الإسلامي، ولكنه لا يحب أن يقال أنه ينتمي لتيار إسلامي بعينه، مشيرًا إلى أنه يجب احترام أي حزب له مرجعية إسلامية.