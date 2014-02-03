أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أبو الفتوح: لن أترشح لرئاسة الجمهورية

Google+ Print
أبو الفتوح: لن أترشح لرئاسة الجمهورية أبو الفتوح: لن أترشح لرئاسة الجمهورية

الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، إنه لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديه دوافع للترشح.

وأكد أبو الفتوح، خلال لقائه في برنامج “مصر الجديدة” على قناة الحياة 2، أن الفترة الحالية تحتاج إلى رئيس يتفق عليه الشعب المصري بجميع فئاته، ليحقق مطالب الثورة.

وتعجب رئيس حزب مصر القوية من تناول الإعلام لقائه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قائلا: “ده لقاء طبيعي بين أي أثنين سياسيين وتناول الحوار الأوضاع الحالية للبلاد”.

وأضاف أنه فخور بانتمائه إلى الدين الإسلامي، ولكنه لا يحب أن يقال أنه ينتمي لتيار إسلامي بعينه، مشيرًا إلى أنه يجب احترام أي حزب له مرجعية إسلامية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏