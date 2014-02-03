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مصرع 14 في تفجيرات متفرقة بالعراق

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مصرع 14 في تفجيرات متفرقة بالعراق مصرع 14 في تفجيرات متفرقة بالعراق

العنف في العراق

قال مسؤولون أمنيون ، إن 14 شخصا قتلوا في تفجيرات هزت ضواحي العاصمة العراقية بغداد.

فيما قالت الشرطة العراقية، إن سيارات مفخخة انفجرت في أحياء متفرقة من العراق وهي ، حي الحرية ، وحي البلديات في بغداد، بينما انفجرت سيارتان أخريان في بلدة المحمودية القريبة من العاصمة.

وعلي صعيد آخر ، عثرت أجهزة الأمن ، على أربعة قتلى بالرصاص على جثثهم آثار التعذيب، غربي بغداد

وجاء بيان الأمم المتحدة حول ذلك الأمر ، ” إن 618 مدنيا و 115 فردا من الأجهزة الأمنية قتلوا في هجمات الشهر الماضي”

ولا تشمل أرقام الأمم المتحدة ضحايا القتال المتواصل في الأنبار، حيث استولى متشددون سنة على مدينتي الفلوجة ، والرمادي الشهر الماضي.

وتذكر العراقية ، أن ألف شخص قتلوا في الثاني من يناير ، وهي أعلى حصيلة منذ ستة أعوام.

وكانت الحكومة أعلنت في نهاية الأسبوع ، عن هجوم وشيك لاستعادة السيطرة على الفلوجة، التي كانت مسرحا لمعاركة شرسة بين القوات الأمريكية ، والمتشددين السنة.

بي بي سي

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