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“الزياني”: اتهامات القرضاوي لدولة الإمارات هي إدعاءات باطلة تثير الفتنة

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“الزياني”: اتهامات القرضاوي لدولة الإمارات هي إدعاءات باطلة تثير الفتنة “الزياني”: اتهامات القرضاوي لدولة الإمارات هي إدعاءات باطلة تثير الفتنة

عبداللطيف الزياني

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الاتهامات التي وجهها رجل الدين يوسف القرضاوي لدولة الإمارات، ووصفها بأنها تحريض مرفوض وادعاءات باطلة تثير الفتنة.

وأعرب الزياني ـ في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ـ عن أسفه من أن “تصدر مثل تلك الاتهامات التحريضية من يوسف القرضاوي تجاه الإمارات العربية المتحدة التي عرفت دائما بمواقفها المبدئية المشرفة وجهودها في دعم القضايا الاسلامية ونصرة ومساعدة المسلمين في كل مكان”.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على “حرص دول المجلس في ظل الظروف الحرجة التي تحيط بالمنطقة على رص الصفوف وتعزيز تضامنها وتكاتفها”.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت السفير القطري في أبوظبي أمس الأحد، لتسليمه مذكرة احتجاج على ما وصفته بـ”تطاول” القرضاوي على دولة الإمارات.

أ ش أ

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