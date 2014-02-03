الاتحاد الإسباني يصدر عقوبة رونالدو يوم الأربعاء

مدريد، (إفي): تقرر لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء المقبل، العقوبة التي ستفرضها على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي طرد أمس خلال لقاء فريقه ريال مدريد أمام أثلتيك بلباو بالليجا (1-1) في ملعب سان ماميس.

وسيأتي قرار اللجنة قبل ساعات من دربي كأس الملك المنتظر بين ريال وأتلتيكو مدريد بذهاب الدور نصف النهائي، والذي سيقام بعد غد.

وذكر حكم اللقاء ميجل أنخل أيزا جاميز، في تقرير المباراة الإشارات التي قام بها نجم الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بيديه لدى خروجه من أرضية الملعب بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

وأشار إلى أن رونالدو بعد طرده "وبينما كان يغادر أرضية الملعب، لطم وجهه براحة يده عدة مرات، متوجها إلى الحكم الرابع".

كما تضمن التقرير أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء لكريستيانو لقيامه "بتوجيه ضربة بيده لوجه خصمه كارلوس جوربيجي"، أثناء توقف اللعب.

وإذا لم تعاقب لجنة المسابقات كريستيانو بالإيقاف أكثر من 3 مباريات، سيكون بإمكانه خوض لقاء الدربي بعد غد في ملعب سانتياجو برنابيو.