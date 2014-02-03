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مستشار "التعليم العالى": رسالة مهرجان "شعلة أمل" تشجيع للسياحة

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قال الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إنه لولا طلاب لما كانت هناك "شعلة الأمل" ولم يكن للمشروع أن يتم، بعد جُهْد كبير بُذِلَ فى 3 شهور سابقة على المهرجان، شاكرًا إصرار الطلاب على المشاركة فى المهرجان والمساهمة فى جعله بهذا الشكل، وموجّهًا تحية خاصة لهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف راجح، خلال كلمته بالحفل الختامى لمهرجان الأنشطة الطلابية، أن رسالة المهرجان هى تنشيط السياحة الداخلية للأقصر، وأسوان، وغيرها كثيرًا فى كل المحافظات المصرية، وأن طلاب مصر هم عَصَبْ الأمة ومستقبلها، وأن مواهب الطلاب المشاركين مُتعدّدة جدًا.

ومن جانبه، تقدم أحمد حجاج، الطالب بجامعة جنوب الوادى والمتحدث بالنيابة عن طلاب مصر، بكل الشكر للقائمين على المهرجان وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، لما منحوه لطلاب مصر فى التعرف على آثار بلدهم ومحاولين تنشيط السياحة الداخلية.

وأشار اللواء محمد مفتاح، الذى حضر الحفل الختامى نائبا عن محافظ الأقصر، إلى عدم قدرة المحافظ على حضوره لارتباطه ببعض الأعمال خارج الأقصر، وإن محافظة الأقصر هى بلد الأمان وتفتح ذراعيها لكل الشباب من جامعات مصر مناشدا الجميع بتوجية الزيارات المستمرة للأقصر.

وكانت فعاليات الحفل الختامى لمهرجان "شعلة أمل" للأنشطة الطلابية الذى أطلقته وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والسياحة تحت شعار "علشانك يا بلدى"، من منطقة الأهرامات وصولا لمحافظة الأقصر، بدأت حيث يقام الحفل الختامى للمهرجان بمعبد الأقصر.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، وسط تواجد ما يقرب من 700 طالب ومشرف من الجامعات المختلفة، وأحضر الطلاب علم كبير الحجم للجمهورية، حيث دخلوا وهم يحملونه، تزامنا مع عزف السلام الجمهورى، وكذلك حملوا أعلام الجوالة للوفود المشاركة.

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