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برشلونة يقدم مشروعه الجديد لتعديل ملعب كامب نو

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برشلونة يقدم مشروعه الجديد لتعديل ملعب كامب نو برشلونة يقدم مشروعه الجديد لتعديل ملعب كامب نو

برشلونة، (إفي): قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم مشروعه لتجديد ملعب كامب نو ومحيطه والذي سيخضع للاستفتاء من قبل الأعضاء في أول عطلة أسبوع من شهر أبريل المقبل.

ووصف نائب رئيس النادي للشئون الاقتصادية، خابيير فاوس الأمر بأنه سيكون "أكبر مشروع رياضي عالمي".

وستبلغ تكلفة المشروع ما يقرب من 600 مليون يورو، 420 مليون منها مخصصة لتعديل الملعب نفسه، فيما سيتم انفاق المبلغ المتبقي على انشاء مساحة تجارية جديدة ومكاتب للنادي

وتحديث لأكاديمية لا ماسيا للناشئين وتوفير أماكن لركن خمسة آلاف سيارة حول الملعب.

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال أربع سنوات لتبلغ سعة الاستاد 105 ألف متفرج.

وأشار فاوس إلى أن المشروع لن يتم تمويله عن طريق زيادة الاشتراكات، لذا فإن مجلس الادارة وعد بعدم اتخاذ أي قرارات برفع قيمتها طيلة ولايته التي ستنتهي في يونيو/حزيران 2016.

وأوضح المسئول أن المشروع لن يؤثر بأي صورة على المشروع الرياضي للنادي الذي بدأه منذ سنوات.

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