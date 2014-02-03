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مصطفى الجندي: أطالب السيسي بفتح «باب الجهاد بالمال» لمواجهة الإرهاب

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دعا مصطفى الجندي، عضو مجلس الشعب السابق، المشير عبدالفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى فتح حساب بنكي يمكن من خلاله الجهاد بالمال، وتقديم الدعم المالي للدولة، في إطار حربها التي تواجهها ضد الإرهاب.

وأكد «الجندي»، الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، على قناة «التحرير»، أن الرئيس القادم يجب أن يلتزم بالوصايا العشر التي حددتها مبادرة مستقبل مصر، والتي من أهم بنودها الايمان بثورتي يناير ويونيو وأهدافهما، والعمل بالروح والدم من أجل تحقيقهما، فضلا عن تمكين الشباب في الحياة السياسية.

وطالب «الجندي» الرئيس القادم بأن يعيد أموال مصر المنهوبة من الخارج، ومساعدة أهالي الشهداء، إلى جانب تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور دون تمييز، وتطوير المحليات.

ومن جانبه، وصف حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، حكومة الدكتور حازم الببلاوي بأن «يدها مرتعشة» وضعيفة لأن كلها «عواجيز»، بحسب وصفه، مضيفا أن « بها 4 وزارات فقط تعمل شغالة والباقي بيلعب في الوقت الضايع»، وفق قوله.

واتهم «الفخراني» جماعة الإخوان المسلمين بأنها «تشرعن» الاغتصاب، مشيرًا إلى أن فتاة اتصلت به بعد أحداث الاتحادية، وقالت له إن «الإخوان» احتجزوها وربطوها على أسوار القصر بالداخل وتحرشوا جسديا بها، وقال لها أحدهم «هغتصبك لأنك سبية».

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