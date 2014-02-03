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وزير التعليم: ننسق مع «الصحة» لمواجهة «أنفلونزا الخنازير» بالمدراس

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قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه تم التأكيد على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، على ضرورة الالتزام بتشكيل لجنة داخلية للصحة المدرسية بكل مدرسة، للتصدي لفيروس «أنفلونزا الخنازير».

وأضاف «أبوالنصر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة، للتصدي لجميع الأمراض، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس في 22 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة ستنظم حملة توعية لجميع التلاميذ داخل الفصول مع الكشف عليهم, وإبعاد الحالات المصابة حال وجودها وإعطائهم إجازة إجبارية لمدة 15 يوما، منعًا لانتشار الأمراض داخل المدارس.

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