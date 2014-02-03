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وكيل «الطب البيطري» بكفر الشيخ: قضينا على أنفلوانزا الخنازير بإعدام الحيوانات

  • مصر
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قال الدكتور فريد جعفر، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، الاثنين، إنه تم القضاء على أنفلونزا الخنازير في المحافظة، سنة 2008 من خلال الحملة التي نفذتها المديرية في ذروة انتشار المرض بإعدام الخنازير الموجودة بالمحافظة ودفنها.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن المحافظة خاليه تماماً من الفيروس ولا توجد بها أي إصابات، حيث تقوم 10 لجان بيطرية بالمرور على المزارع والأسواق والمنازل وأخذ عينات منها للتأكد من عدم وجود إصابات.

وطالب مربي الطيور بالإبلاغ عن أي اشتباه بحالات مرضية حتى يتم أخذ الاحتياطات الوقائية لمنع انتشار المرض، خاصة أن فصل الشتاء يعتبر البيئة المناسبة لظهوره.

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