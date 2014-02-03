شهود عيان يرجحون أن يكون انتحاري وراء تفجير حافلة الركاب قرب بيروت

رجح شهود عيان في مكان التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في منطقة الشويفات قرب بيروت أن يكون الانفجار ناتج عن انتحاري استقل الحافلة التي تنقل عمالا من منطقة الشويفات إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

> ونقل أهالي المنطقة عن سائق الحافلة الذي أصيب بجروح أن أحد الركاب استقل الحافلة وأخبر السائق أن وجهته الضاحية الجنوبية.

وأضاف السائق أنه ما هي إلا دقائق حتى وقع الانفجار داخل الحافلة، مرجحا أن يكون الراكب انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

وأدى التفجير في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة.

أ ش أ