أخبار عاجلة

الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شهود عيان يرجحون أن يكون انتحاري وراء تفجير حافلة الركاب قرب بيروت

Google+ Print
شهود عيان يرجحون أن يكون انتحاري وراء تفجير حافلة الركاب قرب بيروت شهود عيان يرجحون أن يكون انتحاري وراء تفجير حافلة الركاب قرب بيروت

لبنان – أرشيفة

رجح شهود عيان في مكان التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في منطقة الشويفات قرب بيروت أن يكون الانفجار ناتج عن انتحاري استقل الحافلة التي تنقل عمالا من منطقة الشويفات إلى ضاحية بيروت الجنوبية.
> ونقل أهالي المنطقة عن سائق الحافلة الذي أصيب بجروح أن أحد الركاب استقل الحافلة وأخبر السائق أن وجهته الضاحية الجنوبية.

وأضاف السائق أنه ما هي إلا دقائق حتى وقع الانفجار داخل الحافلة، مرجحا أن يكون الراكب انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

وأدى التفجير في حصيلة أولية إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا