ضبط فرد أمن ينتحل صفة ضابط شرطة بسوهاج‎

ألقت أجهزة الامن بسوهاج القبض علي شرطي بأكاديمية الشرطة يرتدي زي نقيب بأحد الأكمنة بسوهاج .

> كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطاراً من مركز شرطة البلينا يفيد بأنه أثناء تواجد الملازم محمد رشاد رئيس نقطة الشيخ مرزوق بمركز شرطة البلينا بكمين شرطة نقطة الكثرة بالطريق الصحراوي الغربي حدود سوهاج – قنا اشتبه فى احد الاشخاص يرتدي الزي الميري برتبة نقيب بالداخلية حال استقلاله احدى السيارات الاجره ،وبسؤاله عن تحقيق الشخصية الخاص به رفض ابرازه وتم انزاله من السيارة وبالفحص تبين انه يحمل طبنجة داخل جراب معلق بجانبه وبفحصه تبين انه عبارة عن محدث صوت .

وتبين ان المقبوض علية يدعي ،”محمود حنفي صبرة فراج ،36 عام شرطي” بأكاديمية الشرطة ويقيم بشارع الزهار ابراهيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبسؤاله أكد انه كان فى مأمورية عمل بمديريتي بني سويف واسيوط وعقب ذلك قام بزيارة عائلته بمركز ابوتشت بقنا وانه قام بارتداء الزي العسكري للتفاخر امام اهليته وتم التحفظ على الملابس الميري والرتب العسكري ومحدث الصوت وتحرر له محضر رقم 588 اداري البلينا ، وجار العرض على النيابة العسكرية الشرطية للتحقيق فى الواقعة.