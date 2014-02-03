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اليوم السابع تكشف تفاصيل سقوط شبكة تجسس "عوفاديا" الإسرائيلية بمصر

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اليوم السابع تكشف تفاصيل سقوط شبكة تجسس "عوفاديا" الإسرائيلية بمصر اليوم السابع تكشف تفاصيل سقوط شبكة تجسس "عوفاديا" الإسرائيلية بمصر

تنفرد اليوم السابع فى عددها الصادر غداً، الثلاثاء، بكشف تفاصيل سقوط تجسس "عوفاديا" الإسرائيلية فى قبضة المخابرات المصرية فى سيناء، كما تنشر اليوم السابع النص الكامل للتحقيقات فى أكبر قضية تخابر ضد الجيش المصرى.

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