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مندوب مصر بالاتحاد الأوروبى يؤكد على جهود مصر لإعادة بناء ليبيا

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مندوب مصر بالاتحاد الأوروبى يؤكد على جهود مصر لإعادة بناء ليبيا مندوب مصر بالاتحاد الأوروبى يؤكد على جهود مصر لإعادة بناء ليبيا

أكد السفير الدكتور وليد محمود عبد الناصر مندوب الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف فى الكلمة التى ألقاها باسم مصر خلال الاجتماع الذى دعت إليه الأمم المتحدة لإحاطة الدول بجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة فى ليبيا الدكتور طارق مترى يوم 31 يناير 2014، على دعم مصر الكامل لجهود إعادة بناء الدولة الليبية.

وتناول المندوب الدائم العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشدداً على أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل دعم الشعب الليبى، حيث إن استقرار ليبيا هام لأمن المنطقة ككل، ومنوها معاناة مصر من الإرهاب، ومعرباً عن إيمان مصر الكامل بقدرة ليبيا على بناء مؤسساتها والقضاء على الإرهاب، بالإضافة لجهود الأمم المتحدة من أجل دعم ليبيا.

ومن جهته أعرب طارق مترى عن سعادته بالإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المختطفين فى ليبيا، وأعرب مترى عن أمله فى عودة طاقم السفارة المصرية إلى طرابلس عند استتباب الأوضاع الأمنية واستئناف السفير المصرى لنشاطه المتميز فى دعم العلاقات بين البلدين.

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مصر 365

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