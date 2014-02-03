وزير الداخلية يأمر بإزالة الحواجز من شارع قصر العيني

عقد اللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية ، صباح اليوم الإثنين ، اجتماعاً مع اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ، ومدير الإدارة العامة للمرور و مديرى ووكلاء إدارات المرور بالقاهرة و الجيزة .

ووجه بفتح طريق شارع القصر العينى وإزالة الحائط الخرسانى المؤدى إلى ميدان التحرير بالإضافة إلى فتح شارع الفلكى المؤدي إلى شارع محمد محمود .

وذلك بعد مراجعة كافة الإستحكامات التى تم إنشاءها فى محيط المنشآت الشرطية تخفيفاً لمعاناة المواطنين المقيمين بالقرب من مقرات الوزارة.

كما أكد “إبراهيم ” ، على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المشاكل المرورية خاصةً المخالفات الجسيمة التى تتمثل فى السير عكس الإتجاه والإنتظار الخاطئ.

شدد في نفس السياق على ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أى إستثناءات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور .

شدد الوزير على ضرورة الإلتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الإحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وذلك فى الأطر التى حددها القانون تفعيلاً لمبدأ الأمن رسالة ومسئولية .