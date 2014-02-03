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بلاغ للنائب العام للتحقيق مع “سما المصري” وإغلاق قناة “فلول”

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بلاغ للنائب العام للتحقيق مع “سما المصري” وإغلاق قناة “فلول” بلاغ للنائب العام للتحقيق مع “سما المصري” وإغلاق قناة “فلول”

سما المصري -صاحبة قناة فلول

تلقي المستشار هشام بركات ، النائب  العام ، البلاغ رقم 1958 من رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام بجبهة الإنقاذ المصري ، يطالب فيه بالتحقيق مع الراقصة “سما المصري”  صاحبة قناة فلول الفضائية.

وذكر مقدم البلاغ  أن هذه القناة تتناول القضايا السياسية بشكل غير لائق من شأنه إحداث الفتن والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد.
> والسماح ببث تلك القناة يعتبر جريمة لا تقل عن جرائم الجزيرة وفضائيات التطرف والجهل.

وتضمن البلاغ أن “الراقصة”  قالت بنفاسها ، “أنها ستقوم بالرقص والغناء مرتدية  العلم المصري وأنها ستناضل ضد أنصار المعزول بهز الأرداف وتناقلت الصحف والمواقع الاكترونية تصريحاتها وصورها لتصنع منها رمزا يحتزي به في مقاومة المد الإخواني” .

ورفض مقدم البلاغ أن تتم المتاجرة بالقضايا السياسية بواسطة هذه “الرقاصة” التي فقط تبحث عن الشهرة .

وفي نهاية بلاغه  طالب الأقصري من النائب العام ، باغلاق القناة التي تبث سمومها من أجل زعزعة  أمن وأمان البلاد واثاره الفتنه والإساءة  إلي وشعبها العظيم بارتدائها العلم المصري اثناء الرقص الخليع الفاجر الداعر الذي يشوه سمعه مصر العظيم العريقة

و حمل البلاغ  المسئولية إلي وزير الاعلام ، على الانحطاط الذي وصلنا اليه وعدم الرقابة على تلك القنوات التي تقدم مواد غير أخلاقية على حد وصفه.

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