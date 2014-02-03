زوج مايا نعمة: زوجتي ظلمت وفوز دانييلا كان مخططاً

أثار فوز دانييلا رحمة بكأس رقص النجوم على منافستها الفنانة مايا نعمة، غضب زوج الأخيرة الموزع الموسيقي وليد عبد المسيح الذي كتب على حسابه الخاص على موقع "فايسبوك": "مع أنني كنت أعلم بالنتيجة منذ البداية، "ام تي في" أنت مطالبة اليوم بعرض تفاصيل عن التصويت. وهذا من حق الناس الذين صوتوا لمايا وإن كنت تغشين أنت مجبرة على إعادة المال لأصحابه. أنا صوّت 4000 مرة هذا المساء أي ما يعادل 4 آلاف دولار. لذا لا تقنعوني..عيب "ام تي في".

وعن سبب ردة فعله هذه قال وليد عبد المسيح في دردشة مع "سيدتي نت" :"التصويت لـ مايا توقف عند الساعة العاشرة، ولا أعرف ما الذي حصل. كل ما أعرفه أن كل من كان حاول التصويت لـ مايا لم ينجح في ذلك بعد الساعة العاشرة مساء. كان معروفاً منذ الحلقة الأولى أنهم كانوا يخططون لفوز دانييلا. وهذا الأمر كان واضحاً من خلال معاملتهم لها وهذا ما لاحظه كل الناس".

وعن السبب الذي جعل مايا تستمر بالرغم من معرفتها بأن النتيجة لن تصب في مصلحتها قال وليد: " ولماذا تنسحب! مايا فازت في كلا الحالتين.. هي ليست نادمة على التجربة".

وليد الذي صوّت بقيمة 4000 دولار ليلة إعلان النتيجة قال:" يجب أن أفوز بمبلغ 1000 دولار، لأن الـ "ام تي في" تقدم 1000 دولار للشخص الذي يسجل أعلى نسبة تصويت... لننتظر لكي نعرف ما إذا كانوا سيقدمون لي مثل هذا المبلغ".

وبالسؤال عما إذا كانت مايا تشعر بالظلم، ردّ وليد عبد المسيح قائلا:" هي لا تشعر أنها تعرضت للظلم بل هي ظلمت فعلاَ".

وعن الفائدة التي جنتها مايا من المشاركة في برنامج "الرقص مع النجوم" أوضح وليد عبد المسيح: " أي فنان يعرض عليه الظهور على الشاشة لمدة 3 اشهر متتالية، ويحظى بدعم الجمهور لن يرفض هذه المشاركة. عدد المعجبين بـ مايا زاد 350 ألف شخص من وراء مشاركتها في برنامج "الرقص مع النجوم". وهذه الناحية إيجابية جداً. إلى ذلك، فلقد تعرف الناس من خلال البرنامج على الفن الذي تقدمه مايا. الكأس لا يهمنا على الإطلاق بل كل ما كان يهمنا هو أن يفهم الناس الرسالة التي كنا نرغب بإيصالها إلى الناس وهي أنه ليس بإمكان أي فنان أن يرقص بطريقة صحيحة. ونحن نجحنا في ذلك. في كل الأحوال مايا حصدت 80 على 80 من أصوات لجنة التحكيم. وهي أعلى علامة في تاريخ برنامج "الرقص مع النجوم" في كل العالم. البرنامج يعرض في 49 بلد ولم يحصل أن فاز أي مشترك بكل أصوات لجنة التحكيم في أي بلد في العالم. لكن تصرف "ام تي في" طبيعي جداً، فلو أنني كنت أعمل في إدارة "ام تي في" وشارك موظف عندي في البرنامج، لكنت حرصت على الاهتمام به. ببساطة هم حاولوا إبراز مذيعة سكسي ومهضومة وحلوة ونجحوا في ذلك، و لكن من رقص بشكل أفضل! فلا شك أن الكل يعرف والباقي ليس مهماً، ولكن لم يكن يجدر بهم أن يجعلونا نبدد مالنا "ع الفاضي" .

من جهة ثانية أوضح وليد عبد المسيح أن مايا لن تقاطع محطة " أم تي في" وقال:" ستصور مايا حلقة من برنامج "حديث البلد". ما قلته سابقاً لا يعني أننا اتخذنا موقفاً بمقاطعة "ام تي في" بل كنت أسرد الوقائع فقط".