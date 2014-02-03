بالصور والفيديو .. تشيع جنازة ملازم كفر الدوار بالإسكندرية

شُيعت اليوم الاثنين، عقب صلاة العصر من مسجد النهضة، بمنطقة أبو قيرجنازة الشهيد النقيب مازن إبراهيم محمد إبراهيم، معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، الذى لقى مصرعه، فجر اليوم، على يد مسلحين خارجين عن القانون، بعدما أصابوه بـ3 رصاصات في الصدر والقلب ،وأصيب برصاصة فى القدم، ما أودى بحياته .

وتم تشييع جثمان الضابط في جنازة عسكرية ، في حضورمندوب عن رئاسة الجمهورية، ومندوب عن وزارة الدخلية، ومحافظ الإسكندرية، ومندوب عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومديري أمن الاسكندرية والبحيرة، وقيادات مديريات أمن الاسكندرية والبحيرة وأسرته وزملائه، وسط حالة من البكاء والحزن، وقد حضر الجنازة العسكر، وهتف الحضور “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”.

وأكدإبراهيم محمد إبراهيم سالم، ” والد النقيب الشهيد مازن “، و يعمل رئيس قطاع المراجعة والجرد بشركة غزل كفر الدوار ومقيم بأبو قير بالإسكندرية ، وسط حالة من الحزن والإنهيار، إن الضحية هو الإبن الوحيد له وقتل على يد هجوم مسلح من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون على الحملة الأمنية التى كان يرفقها، وأطلقوا النيران بكثافة من أسلحة نارية، كانت بحوزتهم بقرية الدوار تبع سيدى غازى مركز كفر الدوار، ما أدى لإصابته بعدة طلقات نارية فى القلب والصدر والقدم.

وتمكن فريق من مباحث البحيرة، بالاشتراك مع مباحث الإسكندرية ومطروح و6 مجموعات قتالية من الأمن المركزى في مطاردة الجناة بمدينة برج العرب والحمام، وتمكن فريق البحث، من ضبط 10 متهمين مشتبه فيهم، بإرتكاب الواقعة بخلاف المتهم الذى أصيب فجر اليوم .ويدعى ”علاء عبد الناصر أحمد حافظ”، 27 سنة، عاطل، ومقيم دشنا قنا، وتم نقله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

وأكد زملاء النقيب مازن،أن الشهيد لقى حتفه أثناء تادية واجبة فى تحقق الأمن، وأشارو إلى أن دمائه لن تضيع هباء، وسوف يستمرون فى تحقيق الأمان للمواطنين، وتقديم أرواحهم فداء للوطن، وأضافوا، أن المسلحين كانوا فى طريقهم لاختطاف أحد أهالى القرية، الذىن كانوا على خلاف مع أهالى زوجته، لإرغامه على الطلاق، وعندما شاهدهم الضحية وبحوزتهم أسلحة بادر بالقبض عليهم إلا انهم أطلقو عليه وابل من الرصاص.