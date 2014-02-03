لجنة فنية لفحص مضبوطات بمنزل مواطن بجوار معبد إسنا

قرر أحمد طارق وكيل النيابة برئاسة المستشار تميم حمودة مدير نيابة اسنا جنوب الأقصر، تشكيل لجنة فنية من خبراء الآثار لمعاينة المضبوطات التى تم العثور عليها داخل منزل مواطن ينقب عن الآثار، بالقرب من معبد اسنا، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.

وكان اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قد تلقي إخطارا من العميد حسني حسين مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، يفيد ورود معلومات لدي العقيد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة والاثار بالأقصر، تفيد أن انسي حبيب موسي 60 سنة عامل، ومقيم اسنا، يقوم بالتنقيب عن الاثار داخل منزله المجاور لمعبد اسنا جنوب الاقصر.

وانتقلت القوات على الفور، إلي منزله بعد استئذان النيابة العامة، وتبين ان المتهم يقوم بالتنقيب عن الاثار، وتم العثور علي حفرة بعمق 3 أمتار، وأيضا بعض الشواهد الأثرية، إلا ان المتهم فر هاربا.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.