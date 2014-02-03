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عصام عبد الفتاح: عقوبات لمن يهاجم الحكام على الفيس بوك

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عصام عبد الفتاح: عقوبات لمن يهاجم الحكام على الفيس بوك عصام عبد الفتاح: عقوبات لمن يهاجم الحكام على الفيس بوك

توعد عصام عبد الفتاح عضو مجلس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أي حكم يهاجم زملائه أو يهاجم اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالعقاب.

وعانت لجنة الحكام من بعض الانتقادات بسبب اختياراتها لحكام شباب لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "مجلس الإدارة اتخذ قرارا في اجتماعه يوم الأحد بعقاب أي فرد من أسرة التحكيم يتعرض بالإساءة إلى زملائه أو لجنة الحكام من خلال صفحات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت".

يذكر أن مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري الممتاز شهدت اعتراضات كبيرة من جانب الفريق الأحمر على حكم المباراة، بداعي احتساب ركلة جزاء غير صحيحة.

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