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ننشر نتائج الدور الأول لفرق دورى مراكز شباب القاهرة للمصارعة

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ننشر نتائج الدور الأول لفرق دورى مراكز شباب القاهرة للمصارعة ننشر نتائج الدور الأول لفرق دورى مراكز شباب القاهرة للمصارعة

شهدت بطولة دورى مراكز شباب القاهرة للمصارعة، التى تنفذها وزارة الشباب بمركز شباب أبو السعود بالقاهرة، إقامة الدور الأول " لقاء الذهاب" فى المصارعة الرومانى والحرة والنسائية، بمشاركة فرق مراكز شباب " المعصرة، الجزيرة، زينهم، الفسطاط، عين الصيرة، أبو السعود، صقر قريش، الساحل، روض الفرج، سراى القبة، شرق حلوان، حلوان الجديدة، التبين، 15مايو، المستقبل" .

وأسفرت نتائج مباريات الجمعة الماضية بالمجموعة الثالثة، عن فوز فرق مركز شباب التبين على مركز شباب حلوان الجديدة فى المصارعة الرومانية بثمان نقاط مقابل نقطتين، بينما تغلب مركز شباب حلوان الجديدة على مركز شباب التبين بتسع نقاط مقابل أربع فى المصارعة الحرة والنسائية.

وقد أسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى عن أكتساح فرق مركز شباب ابو السعود ومركز شباب عين الصيرة فرق مركز شباب الفسطاط ومركز شباب زينهم فى المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

فيما أسفرت نتائج مباريات السبت الماضى بالمجموعة الرابعة، عن فوز فرق مركز شباب شرق حلوان على مركز شباب السيدة زينب فى المصارعة الرومانية بثمان نقاط مقابل خمس، وعشرة نقاط دون مقابل فى المصارعة الحرة والنسائية، بينما تغلب مركز شباب سراى القبة على مركز شباب صقر قريش فى المصارعة الحرة والنسائية بست نقاط مقابل اربع، وبنفس النتيجة تغلب مركز شباب صقر قريش على مركز شباب سراى القبة بالمصارعة الرومانية،وفى المجموعة الثانية سحق فرق مركز شباب الجزيرة ومركز شباب روض الفرج فرق مركز شباب المستقبل ومركز شباب الساحل فى المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

يذكر أن هذه البطولة تعد الأولى من نوعها فى بين مراكز الشباب، والتى يشارك فيها 3 آلاف لاعب ولاعبة داخل 24 مركز شباب بالقاهرة .

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