مداهمة منازل هاربين من أحكام قضائية بأسيوط وضبط 5 سيارات مسروقة و4 دراجات بخارية

داهمت قوات الأمن بأسيوط، منزلين لهاربين من أحكام قضائية بمركز شرطة ساحل سليم، وتمكنت القوات من ضبط 5 سيارات، و4 دراجات بخارية مبلغ بسرقتهم، و180 طلق جرينوف .وكانت مديرية أمن أسيوط، قد شنت حملة مكبرة تحت إشراف نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والشرق ورئيس فرع الأمن العام، واستهدفت المسجلين خطر والهاربين من أحكام قضائية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم.

وبتفتيش منزل سالم أحمد وشهرته سالم، حلاقة 30 سنة عاطل والهارب من حكم بالمؤبد في قضايا قتل وسلاح ومخدرات ومحاولة اقتحام مركز شرطة ساحل سليم، تمكنت القوات من ضبط (4)سيارات مبلغ بسرقتها و (180) طلقة جرينوف، وبعض أجزاء من السيارات المسروقة و (6) إطارات سيارات، و أفرول مموه، و (4)دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.

وتمكنت القوات، من ضبط سيارة بيك أب بدون علامات تبين ماركتها، وتحمل لوحات معدنية رقم53147نقل أسيوط ” غير خاصة بها ” بحوزة المدعو حسين عبد النظير متجلي35سنة عاطل ومقيم الشامية وبحوزته ورقة مالية فئة 50 مقلدة، والمحكوم عليه في 5 أحكام ” تبديد ، إيصال أمانة ” أخرهم القضية رقم 5473 لسنة 2013م تبديد ـ غياب شهر مع الشغل .