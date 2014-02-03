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مجلس المنوفية يضع استراتيجية عامة للجامعة حتي 2020

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مجلس المنوفية يضع استراتيجية عامة للجامعة حتي 2020 مجلس المنوفية يضع استراتيجية عامة للجامعة حتي 2020

صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية

تعقد اللجنة العليا لوضع وصياغة إسترتيجية جامعة المنوفية 2014/2020 ، برئاسة الدكتور صبحى غنيم  ،رئيس الجامعة ، جلسة هامة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إسترتيجية الجامعة بمشاركة كافة أعضاء اللجنة ،حيث تتضمن تلك الجلسة مناقشة وإقرار المشروعات التنفيذية لكل قطاع من قطاعات الجامعة ،ويقوم نائب رئيس كل  الجامعة بعرض لأهم المشروعات المقترحة فى القطاع الذى يشرف عليه خلال سنوات  المقرر خلالها تنفيذ الخطة.

وصرح الدكتور ثابت إدريس ، نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث  السابق ، أن أعمال اللجنة توشك على الإنتهاء فى إنجاز إسترتيجية الجامعة تمهيداً لعرضها وإقرارها من مجلس الجامعة ثم إرسالها للمجلس الأعلى للجامعات لتصبح وثيقة رسمية ومعتمدة ترسم صورة المستقبل للجامعة خلال السنوات القادمة.

وأكد الدكتور صبحى غنيم ، رئيس الجامعة ، أن الجامعة قد رشحت الدكتور “ثابت إدريس” ; ليكون منسقا عن جامعة المنوفية فى إعداد ، وصياغة إستراتيجية التعليم العالى فى خلال السنوات القادمة.

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