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“المتحدث العسكري”: الجيش الثاني دمر 7 أنفاق وضبط 20 بندقية

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ضط هجرة غير شرعية

ضط هجرة غير شرعية

قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، إن قوات حرس الحدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تدمير  [7] أنفاق بمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة .

وأضاف المتحدث عبر صفحته على  موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة منفذ السلوم البرى تمكنت من ضبط  [4] أجولة  بداخلهم  [20] بندقية خرطوش، كما تم ضبط  [153] شخصر يحاولون الهجرة بطريقة ير شرعية ["34" مصرى - "119" سودانى ] أثناء محاولة عبورهم من الأراضى المصرية إلى الأراضى الليبية، إلى جانب ضبط عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية محملة بـ[90] كرتونة بداخلهم  [4500] “قاروصة” سجائر والتى ثبت بتحليلها أنها مسرطنة .

تم عرض الوقائع على النيابات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 

 

 

 

تدمير أنفاق

تدمير أنفاق

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