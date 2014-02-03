“المتحدث العسكري”: الجيش الثاني دمر 7 أنفاق وضبط 20 بندقية

قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، إن قوات حرس الحدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تدمير [7] أنفاق بمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة .

وأضاف المتحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة منفذ السلوم البرى تمكنت من ضبط [4] أجولة بداخلهم [20] بندقية خرطوش، كما تم ضبط [153] شخصر يحاولون الهجرة بطريقة ير شرعية ["34" مصرى - "119" سودانى ] أثناء محاولة عبورهم من الأراضى المصرية إلى الأراضى الليبية، إلى جانب ضبط عربة تويوتا لاند كروزر بدون لوحات معدنية محملة بـ[90] كرتونة بداخلهم [4500] “قاروصة” سجائر والتى ثبت بتحليلها أنها مسرطنة .

تم عرض الوقائع على النيابات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .