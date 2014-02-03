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بالفيديو .. مصرع ملاكم مكسيكي بضربة قاضية

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بالفيديو .. مصرع ملاكم مكسيكي بضربة قاضية بالفيديو .. مصرع ملاكم مكسيكي بضربة قاضية

لقي الملاكم المكسيكي أوسكار جونزاليس، حتفه بعد تلقيه ضربة قاضية من منافسه خيسوس جاليسيا في النزال الذي أقيم بينهما 1 فبراير، في مكسيكو سيتي، على لقب ” WBC Silver”.

وتلقى جونزاليس الضربة القاضية في الجولة العاشرة من النزال، ونقل على الفور إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف دماغي، ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، وتوفي الملاكم في اليوم التالي من النزال القاتل، وذلك وفقاً لموقع “Boxing Scene”.

بينما كانت ماجالي آفالوس زوجة الملاكم المكسيكي قد نفت تشخيص الموت الدماغي، قائلة: “إنه يحتفظ بعلامات الحياة، قلبه يعمل، ولكن نحن بحاجة إلى الانتظار لمدة يوم آخر لمعرفة ما يجب القيام به بعد ذلك”.

وخاض أوسكار غونزاليس (33 عاما)، 26 نزالاً في مسيرته الاحترافية، وفاز في 23 منها.

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