فارس كرم: صالحت نجوى كرم وملحم بركات

ذكر الفنان عيسى الكبيسى الملقب بـ" صوت قطر" أن غناءه الأغنية الوطنية واجب تجاه وطنه وأنه سعيد بغنائها وسعيد أكثر بمنحه هذا اللقب الذي حمّله مسؤولية تجاه الأغنية القطرية. وقال:" إن تأخر انتشار الفن القطري جاء نتيجة ضعف اهتمام الإعلام بالفن القطري. لكن اليوم انفتح الإعلام وأصبح هناك اهتمام واضح بالفن القطري". وقد أعلن عيسى أن لا منافسة بينه وبين الفنان فهد الكبيسي وأن الأخير هو من الأصوات المهمة في قطر. وقد أعلن الكبيسي عن تعامل جديد مع الفنان فايز السعيد وحسام كامل وخالد البذال في تحضير ألبوم جديد. وبهذا الألبوم سيكون هناك انطلاقة جديدة له حتى الفنان فايز السعيد ستكون لأحانه بهذا العمل نكهة مختلفة.

مؤتمر يفاجىء الصحافة الخليجية

فاجأ الفنان فارس كرم الصحافة الخليجية بعفويته وصدقه في التعبير عن رأيه بصراحة ووصف فنه الشعبي بأنه لغة الشارع وهي لغة تنقل نبض الناس بكل عفوية وأنه قد اشتهر بهذا اللون كونه ابن ضيعة. كما صرح فارس وللمرة الأولى أنه وراء مصالحة الفنانة نجوى كرم والفنان ملحم بركات. وعن رأيه في لجان التحكيم في برامج الهواة قال: "الأصوات المشاركة أهم من أصوات لجان التحكيم في وقت توجه إليهم ملاحظات". ثم تمنى على الصحافة عدم إدخاله في مهاترات برامج الهواة منتقلاً في كلامه إلى تأثره الفني بأسلوب فهد بلان وأن لونه الغنائي يتفرد به وناجح فيه وأنه سوف يطرح أغنية سيكون لها وقع مختلف بعنوان "باربي".

عيسى وفارس معاً

أحيا عيسى الكبيسي والفنان فارس كرم الليلة التاسعة من مهرجان "ربيع سوق واقف" حيث أطلّ عيسى وسط تصفيق الجمهور ترحيباً به. بدأ حفله بأغنية الفنان محمد عبده " لا لا تضايقونه" التي اختارها الكبيسي لتكون افتتاحية لقائه بجمهور "ربيع سوق واقف" الذي صفق له طويلاً مردداً اسمه، ليرحب الكبيسي بهم بقوله: " حياكم الله.. حلوين..الله عليكم"، ومعرباً عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وسط جمهور متعدد الجنسيات. غنى عيسى " حمام الدار "ثم انتقل إلى أغنية من القدود الشامية" قدك المياس" التي اشتهر بها صباح فخري وقدم مجموعة أخرى من الأغنيات. بعد انتهاء عيسى الكبيسي من وصلته الغنائية غادر معظم الجمهور الخليجي ودخل مكانه جمهور من كافة الجنسيات منتظرين إطلالة الفنان فارس كرم وهم ينادونه باسمه وهم يحملون أعلام بلادهم. فمنهم التونسي والمغربي والسوري واللبناني. دخل فارس المسرح متفاجئاً باكتظاظ الجمهور على المسرح. فابتسم لهم مرحباً بهم. فاشتعل المسرح على وقع أغاني فارس التي تطال شريحة كبيرة من الشباب الذين حضروا الحفل للاسمتتاع بأغانيه.

مشاهدات

أمضى فارس كرم معظم وقته قبل الحفل متنقلاً بين مطعم وصالون الفندق . كما جالس الصحافيين وكان دائماً يسأل عن التوقعات بالنسبة لحفله، إذا كان سيمتلئ المسرح بالجمهور أو لا.

-تكلم فارس عن لونه الغنائي بأنه لا ينافسه أحد به لأنه يشبهه بشخصيته العفوية وأنه دائماً يشكر ربه أنه وصل إلى هذه المرحلة من الشهرة ولا يريد أكثر من ذلك.

-أثناء بروفاته التقى فارس بعيسى الكبيسى الذي أعحب بشخصية فارس كثيراً.

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