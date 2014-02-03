نيمار يدافع عن أبيه بشأن صفقة انتقاله لبرشلونة

برشلونة، (إفي): دافع النجم البرازيلي الصاعد نيمار عن أبيه، بشأن مزاعم تلقيه مزيد من الأموال في صفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي لصفوف برشلونة، وطلب منه العودة إلى العاصمة الكتالونية لدعمه خلال عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب مهاجم برشلونة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام): "عد إلى إسبانيا، لقد اشتقت إليك"، ونشر صورة له بصحبة أبيه.

كما قال أيضا "التزمت الصمت حتى الآن! لا أستطيع سماع المزيد حول صفقة انتقالي (...) أعتذر عن عصياني لك أبي لكنني سوف أتحدث".

ووصف لاعب برشلونة الجدل الدائر حول وجود مخالفات قانونية في صفقة انتقاله إلى العملاق الكتالوني بالأمر "الشائن"، وأوضح أنه بفضل هذا الجدل اكتشف أن لديه "الكثير من الأصدقاء المزيفين".

في المقابل اثنى نيمار على والده، موضحا أنه مستعد بالتضحية بنفسه وبابنه من أجل أبيه، قائلا "أريد أن أعرب عن شكري لك على الطريقة التي أدرت بها حياتي المهنية، وتأسيسك لشركات تتماشى مع عملي والطريقة التي اعتنيت بها بعائلتي (..) إنها مسألة وقت حتى يعرف الجميع أنك لم تفعل شيئا خاطئا".

وكان برشلونة قد أعلن في أغسطس الماضي أنه دفع 57.1 مليون يورو كقيمة إجمالية لصفقة اللاعب البرازيلي، لكن تبين أن الصفقة تشمل عمولات ورواتب ونفقات أخرى، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 132.2 مليون يورو، بحسب ما ذكره النادي الكتالوني.

أما والد اللاعب، نيمار دا سيلفا، فأكد خلال مؤتمر صحفي بأنه لا يدين بشيء لسلطات الضرائب في إسبانيا أو البرازيل.