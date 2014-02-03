نيمار يبدأ تدريبات بالكرة

برشلونة، (إفي): بدأ البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني في التدرب بالكرة، ليقترب من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة ببطولة كأس الملك أمام خيتافي.

وقطع نيمار خطوة جديدة في مشوار تعافيه من الإصابة، حيث بدأ في إجراء تدريبات خفيفة في الملعب الأسبوع الماضي، قبل أن يبدأ الأثنين في لمس الكرة، ليقترب من العودة بعد إصابته بالتواء شديد في الكاحل الأيمن.

ومن المتوقع أن يلحق نيمار بمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة مع التحسن المستمر في حالته، تحت إشراف المعد البدني للفريق الكتالوني خوانخو براو.

وتدرب باقي لاعبي برشلونة اليوم تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، استعدادا لمباراة ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل.